Straßenraub an der Ampel

Überfall in Hanau

Hanau - Nach zwei 16 bis 18 Jahre alten Straßenräubern fahndet seit Sonntagnachmittag die Polizei.

Die beiden Jugendlichen schlichen sich gegen 16.10 Uhr in der Eugen-Kaiser-Straße von hinten an eine 76 Jahre alte Frau heran, die an einer Fußgängerampel wartete und entrissen ihr die Handtasche. Trotz Gegenwehr der Rentnerin konnten die beiden Ganoven mit ihrer Beute entkommen, teilte die Polizei gestern mit. Sie sollen nach Angaben der Überfallenen 1,50 bis 1,60 Meter groß sein und bei dem Überfall dunkle Mützen mit Klappen über den Ohren getragen haben. Die Rentnerin wurde zum Glück nur leicht verletzt. Hinweise bitte unter Telefon 06181/100123. (did)

