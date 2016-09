Umweltsauerei in Steinheim

Abfälle und Unrat illegal entsorgt

Hanau - Einen Haufen Müll haben gewissenlose Zeitgenossen vor einer Schranke unweit des Steinheimer Steinbruchs abgeladen. Auf dem Waldweg, abgehend von der Zufahrt zur Jagdhütte des Jagdpächters Michael Birkenfeld, wurden Abfälle und Unrat illegal entsorgt.

Ein Kühlschrank, eine Autoscheibe und Bekleidung wurden ebenso an den Waldrand abgekippt. Aus dem Müll konnte anhand eines Strafzettels eine Adresse aus der Daimlerstraße festgestellt werden. In den letzten Monaten mehren sich illegale Müllablagerungen in der Steinheimer und Klein-Auheimer Gemarkung. Jährlich werden in Hanau mehr als 70 Tonnen Abfälle illegal entsorgt. Die ist eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat. Wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Bußgeldern oder einer Strafanzeige rechnen. (hoh)