Wer saß am Steuer des Unfallautos?

Auf der B45

Hanau - Ein 31-jähriger Ostheimer will einen Unfall nicht verursacht haben, der sich in der Nacht zum Samstag um kurz nach 1 Uhr im Bereich der Kreuzung Oderstraße/Bruchköbeler Landstraße (B 45) ereignete.

Dort geriet ein weißer VW-Golf beim Abbiegen von der Oderstraße nach rechts auf die B45 in Richtung Bruchköbel außer Kontrolle, überfuhr eine Verkehrsinsel und einen Fahrbahnteiler und kam schließlich stark beschädigt zum Stehen. Der unter Alkoholeinfluss stehende Ostheimer behauptete, ein ihm nicht näher bekannter Kumpel habe den Golf gesteuert; er selbst habe nur daneben auf dem Beifahrersitz gesessen. An dieser Darstellung hat die Polizei allerdings Zweifel. Den Schaden an dem Golf und den Verkehrseinrichtungen schätzt die Polizei auf gut 37.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 06181/9010-0. (did)

