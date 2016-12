Vermisster Mann aus Hanau tot aus dem Main geborgen

Tragisches Ende einer Suche

Hanau/Frankfurt - Tragisches Ende einer Vermisstensuche: Ein 21-jähriger Hanauer wurde am Samstag in Frankfurt tot aus dem Main geborgen. Die Todesursache ist noch unklar. Der junge Mann, der zuletzt in Bad Hersfeld gemeldet war, wurde seit dem 13. November vermisst.

Da soll er mit Freunden in einer türkischen Bar in Frankfurt-Höchst unterwegs gewesen sein. Seit vergangenen Samstag gibt es nun die traurige Gewissheit, der 21-Jährige ist tot, wie er ums Leben kam, muss noch geklärt werden. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt wird in alle Richtungen ermittelt. Offensichtliche Verletzungen wies er allerdings nicht auf. Klarheit erhoffen sich die Ermittler durch eine Obduktion. Der Fußballklub Hanau 93, bei dem der Mann aktiv war, hat den Angehörigen bereits mit einer Todesanzeige sein Mitgefühl ausgedrückt. (azi)