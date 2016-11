Die Vielfalt des Brütens

Naturlehrpfad im Klein-Auheimer Wildpark

+ © Iding Da staunt die Blaumeise über den Besuch in ihrem „Nistkasten“: Sobald man das kleine Holzhäuschen betritt, geht das Licht an und es erklingt Vogelgezwitscher. Und die in einem Schaukasten ausgestellten Vogelnester, Nisthilfen und Eier geben dem Betrachter einen Eindruck von der Vielfalt des Brutgeschäfts. © Iding

Klein-Auheim - Der Klein-Auheimer Wildpark „Alte Fasanerie“ ist um eine Attraktion reicher. Gestern wurde dort ein begehbarer Nistkasten offiziell eingeweiht. Von Dirk Iding

Er ist Teil eines noch im Aufbau befindlichen Naturlehrpfades rund um die heimische Vogelwelt – möglich macht dies jede Menge ehrenamtliches Engagement. Schon lange ist es ein Anliegen des Klein-Auheimer Wildparks, seinen Besuchern mehr als „nur“ Tiere in möglichst naturnahen Gehegen zu präsentieren. Die Einrichtung des Forstamtes Hanau-Wolfgang will ebenso das Bewusstsein für den Natur- und Umweltschutz fördern, biologische Zusammenhänge erklären und Wissen vermitteln. „Und das auf eine möglichst spielerische, Emotionen weckende Art, weil so das Erlernte besser haften bleibt“, wie es Günter Hunold, Technischer Leiter des Wildparks „Alte Fasanerie“, ausdrückt.

Gemeinsam mit Vogelschützer Heinz Ross, der sich unter anderem um die mehr als 100 Nistkästen im Wildpark kümmert und schon mehrfach Projekte zur Umweltbildung angestoßen hat, entwickelte Hunold die Idee zu dem begehbaren Nistkasten. Finanziert und realisiert wurde das Projekt vom Wildpark-Förderverein mit bislang 5 500 Euro sowie von Auszubildenden der Firma Goodyear Dunlop, die seit Jahren einen engen Kontakt zum Wildpark pflegt. Schon mehrfach hatten sich Goodyear-Dunlop-Azubis im Rahmen ihrer Ausbildung und zum Teil sogar in ihrer Freizeit für Projekte im Wildpark engagiert. Sie bauten und reparierten Insektenhotels, Besucherunterstände oder Grillstellen.

Nun fertigten sie gemeinsam mit ihrem Ausbilder Christoph Rüffer den überdimensionalen Nistkasten, in dem, sobald man ihn durch einen Seilvorhang betritt, Licht angeht und Vogelgezwitscher erklingt. Derweil fällt der Blick auf die vielen verschiedenen Vogelnester, Nisthilfen und Eier hinter einer Plexiglasscheibe.

Vom Mini-Ei eines Zaunkönigs bis zum großen Straußen-Ei reicht die nach Größe ansteigende Reihe der Vogeleier, in der sich auch das Ei einer Landschildkröte „eingeschlichen“ hat. Auch die Verschiedenheit der ausgestellten Nester spiegelt die Vielfalt des Brütens in der heimischen Vogelwelt wider.

Der begehbare Nistkasten, der unmittelbar neben dem Gerhard-Schulz-Infozentrum des Wildparks steht, ist Teil eines Naturlehrpfads, dessen erste Station, zwei Schaukästen zur heimischen Vogelwelt, bereits fertiggestellt ist. Präparator Bertold Mösinger hat für den Schaukasten „Amsel, Drossel, Fink und Star“ Vögel unserer Region neu präpariert. Nach und nach soll so die inzwischen zum Teil bereits entsorgte, weil in die Jahre gekommene und beschädigte Sammlung von Vogelpräparaten ersetzt werden. Weitere Schaukästen werden in den nächsten Monaten bestückt.

Aber der geplante Naturlehrpfad entlang des Infozentrums wird dem Besucher auch zeigen, wie er selbst mit einfachen Mitteln im heimischen Garten aktiven Naturschutz betreiben kann, etwa indem er mit Reisighecken Rückzugs- und Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten und Kleintiere schafft, Nisthilfen aufhängt oder Steinhaufen für Reptilien anlegt. „So kann jeder zum Naturschützer werden“, hofft Heinz Ross auf viele Nachahmer.

Forstamtsleiter Dr. Christian Schäfer war denn gestern auch voll des Lobes für diese Initiative und das ehrenamtliche Engagement, das damit „von vielen Seiten“ verbunden sei. Ausdrücklich dankte er dem Förderverein des Wildparks und dessen Ehrenmitglied Heinz Ross, aber insbesondere den Auszubildenden der Firma Goodyear Dunlop. Eine solch gedeihliche Partnerschaft zwischen Wirtschaft und dem Klein-Auheimer Wildpark könne er sich nur öfters wünschen, so Schäfer.