Schauriges Geheul an Halloween

Wildpark „Alte Fasanerie“.

+ © Hackendahl Geschnitzte Kürbisse sorgten für die passende Atmosphäre beim Halloween-Wolfsheulen im Wildpark. Gut 200 Besucher ließen sich von dem Geheul faszinieren. © Hackendahl

Klein-Auheim - Lodernde, den Weg durch die Nacht zum Wolfsgehege weisende Schwedenfackeln, ausgehöhlte leuchtende Kürbisse und schauriges Wolfsgeheul bestimmten am Montag das von gut 200 Gästen besuchte Halloween-Wolfsheulen im Wildpark „Alte Fasanerie“. Von Holger Hackendahl

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn sicherten sich Wolfsfans ihren Platz vor dem Gehege und machten Aufnahmen davon, wie Dr. Marion Ebel zunächst mit ihren Weißpelzen Ayla und Scott schmuste. „Ist es schon soweit?“, fragte die Biologin die Wartenden schließlich und stimmte das Wolfsheulen um Punkt 19 Uhr an. Ayla und Scott legten ihren Kopf in den Nacken und stimmten mit ein. Und wie immer wusste Dr. Ebel Neues über ihre Weißpelze zu erzählen, die siei 2004 als Welpen im Zoo Stralsund abgeholt und über Wochen per Hand aufgezogen hatte. Dadurch entstand eine innige Beziehung.

„Ihren Bruder Khan, der mit den beiden aufgewachsen war, mussten wir im vergangenen Jahr an Silvester erlösen“, bedauerte Dr. Ebel. Mit bald 13 Jahren sind Ayla und Scott für Wölfe mittlerweile „steinalt“ und heulen inzwischen auch zurückhaltender als in ihrer „Sturm- und Drang-Zeit“.

Ein dickes Lob erhielten die Wildparkmitarbeiter Selina und Lukas, die für das Halloween-Wolfsheulen gut ein Dutzend Kürbisse gestaltet hatten. Das sorgte für die passende Atmosphäre. Und dafür, dass niemand hungrig nach Hause musste, sorgten Mitglieder des Wildpark-Fördervereins, die am Grill einfrig Bratwürste brutzelten, aber auch T-Shirts, Tierfotos und den Wildpark-Kalender 2017 verkauften. (hoh)