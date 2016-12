Wohnung am Bärensee in Flammen

Mann rettet sich rechtzeitig

+ © Feuerwehr Noch unklar ist die Ursache eines Brandes im Verwaltungsgebäude am Bärensee. Ein Mann konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, musste jedoch medizinische versorgt werden. © Feuerwehr

Main-Kinzig-Kreis - Mit einem Großaufgebot rückten in der Nacht zum Dienstag kurz vor Mitternacht Feuerwehren aus Hanau und Erlensee zu einem Brand am Bärensee aus. In der im Verwaltungsgebäude gelegenen Wohnung war ein Feuer ausgebrochen.

Ein Mann hatte die Wohnung rechtzeitig verlassen können, musste aber vom Rettungsdienst versorgt werden. Mehrere Löschtrupps drangen unter schwerem Atemschutz in das stark verqualmte Gebäude vor und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Nach einer letzten Kontrolle auf Glutnester konnte der Einsatz gegen 5 Uhr beendet werden. Noch unbekannt seien Brandursache und Höhe des Sachschaden, heißt es. (lho)