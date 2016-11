Zukunft von Box-Gym ist ungewiss

Jugendzentrum K-Town steht vor Abriss

Seit 13 Jahren gibt es das Box Gym im Keller des Evangelischen Gemeindezentrums an der Helmholtzstraße. Regelmäßig trainieren dort rund 80 Mädchen und Jungen, viele von ihnen mit Migrationshintergrund.

Hanau - Rund 80 Kinder und Jugendliche trainieren regelmäßig mehrmals die Woche im Box-Gym des Kesselstädter Jugendzentrums K-Town im evangelischen Gemeindezentrum an der Helmholtzstraße. Das gibt es nun schon seit 13 Jahren, doch seine Zukunft ist ungewiss. Der Verein ist dringend auf Spenden angewiesen und noch immer droht ein Abriss des Hauses. Von Dieter Kögel

Doch von all dem soll zumindest heute nichts zu spüren sein, wenn das Box Gym zur 4. Hanauer Boxnacht einlädt. Um 17 Uhr beginnen die Vorkämpfe, ab 19.30 Uhr werden im Boxring die Hauptkämpfe bestritten. Dazu gibt es Livemusik und Demonstrationen der jüngsten Boxer im K-Town. Sie zeigen, wie es im regelmäßigen Boxtraining zugeht. Erwartet werden rund 300 Besucher. Der Eintritt beträgt zehn Euro für Erwachsene, ermäßigt sieben Euro.

Bereits seit dem Jahr 2003 wird im Keller des Jugendzentrums geboxt. Als Teil des umfangreichen Angebots für junge Menschen aus Kesselstadt. Und die Trainer Davut Demir, Volkan Bagbasi und Antje Heigl haben im Verlauf ihrer Arbeit bereits einige Meister ausgebildet. „Aber hier sind es nicht nur die sportlichen Erfolge, die zählen", sagt Antje Heigl. Vielmehr werden mit dem Boxtraining den Sportlerinnen und Sportlern auch positive Eigenschaften vermittelt, die in den normalen Alltag hinein wirken. Rund 80 junge Leute sind es – zwei Drittel Jungs, ein Drittel Mädchen, viele davon mit Migrationshintergrund –, die regelmäßig im Keller des Jugendzentrums trainieren. Nicht alle zieht es in den Ring, aber für einige wurde der Boxsport doch zur großen Leidenschaft, wie auch die große Beteiligung der Gastgeber bei den heute anstehenden Wettkämpfen zeigt.

So geradlinig wie die sportliche Entwicklung gewesen ist, so holprig gestaltete sich in den vergangenen Jahren die finanzielle Absicherung des erfolgreichen Jugendprojekts. Als die Stadt unter den „Rettungsschirm“ geschlüpft war, Zuschüsse kürzte und auch die Kirchengemeinde eine Reduzierung ihres finanziellen Beitrags angekündigt hatte, stand das Box Gym fast vor dem Aus. Erst private Sponsoren und Unterstützer halfen, die jährliche Finanzlücke in Höhe von 13. 400 Euro zu schließen, um den Trainingsbetrieb an fünf Tagen in der Woche im gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten.

Ein Anspruch auf diese Unterstützung besteht freilich nicht. Deshalb hoffen die Boxer darauf, dass die Sponsoren dem Verein auch weiterhin die Treue halten. Eine unsichere Situation allemal, die noch durch die ungewisse Zukunft des Gebäudes verschärft wird. Denn aufgrund der teilweise maroden Bausubstanz trägt sich die evangelische Kirchengemeinde mit dem Gedanken, das Haus abzureißen. Das sorge für eine Art Stimmungstief bei den Betroffenen, sagt Antje Heigl. Doch die Reaktion darauf sei nicht Pessimismus, sondern Aktionismus gewesen. Ungeachtet der ungewissen Zukunft wurde in Selbsthilfe ausgebessert, repariert, instandgesetzt. Denn den Kopf in den Sand zu stecken, das helfe nicht weiter, sagt Antje Heigl.

Das Jugendzentrum K-Town mit Box Gym bleibt vorerst also im Alltagsmodus. Mit Boxtraining, Hausaufgabenunterstützung, Hilfe bei Bewerbungen und Berufswahl, Alltagsunterstützung und Freizeitgestaltung. Ein eng verzahntes Gesamtkonzept von Angeboten, das auch Aufmerksamkeit bei der Politik hat. So wird auch Hanaus Sozialdezernent Axel Weiss-Thiel heute bei der 4. Hanauer Boxnacht dabei sein und die Grußworte der Stadt überbringen – und vielleicht auch mehr Hoffnung für eine gesicherte Zukunft. Die offizielle Begrüßung von Sportlern und Besuchern ist für 19 Uhr vorgesehen.