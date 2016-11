Bahnschranke bleibt über drei Stunden geschlossen

Defekt am Bahnübergang

Heusenstamm - Vermutlich ein technischer Defekt an der Schrankenanlage hat am Samstagabend ein kleineres Verkehrschaos am Bahnübergang Frankfurter Straße ausgelöst.

Von etwa 18.30 Uhr an blieb die Schranke geschlossen. Die kurz nach 19 Uhr informierte Polizei leitete Autofahrer und Fußgänger um, später übernahm die für Bahnanlagen zuständige Bundespolizei die Verkehrsregelung. Um 21.50 Uhr war der Defekt nach Polizeiangaben behoben. Am Bahnübergang Friedrich-Ebert-Straße und Schillerstraße funktionierte die Schrankenanlage währenddessen einwandfrei. Die Fahrer der S-Bahnen hatten dennoch die Anweisung "auf Sicht", also langsam zu fahren. Anwohner berichteten von kurzen Stromschwankungen am frühen Abend. Auch die Ampelanlage an der „Braas-Kreuzung“ zwischen Ring- und Rembrücker Straße war zeitweise ausgefallen. (clb)

Bus, Bahn und Tram -Metropolen im Test Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa