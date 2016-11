Hilfe auf dem Abstellgleis

Beratungsbedarf zu Rente und Schwerbehindertenrecht

+ © p Stefan Krämer, Ursula Ullrich, Bernd Koop, Marcus Hantsche, Klaus-Dieter Günther, Karin Butzmühlen, Rita Schäfer, Brigitte Domes, Reinhold Rackensperger (von links) trafen sich bei der Tagung der Ortsverbands-Vorsitzenden des VdK in Heusenstamm. © p

Heusenstamm - Immer mehr Menschen lassen sich beim Ortsverband des VdK in Heusenstamm über Rentenangelegenheiten und das Schwerbehindertenrecht beraten. Von Christian Wachter

Den erhöhten Bedarf führt die Kreisvorsitzende Ursula Ullrich auch auf einen Arbeitsmarkt zurück, der oft sozial nicht verträglich sei. Die Abgesandten der 25 Ortsverbände des Sozialverbands VdK vertreten bei ihrer Tagung in Obertshausen eine beachtliche Zahl an Mitgliedern. 11. 000 sind es im Kreisverband Offenbach-Land, Tendenz steigend. Als „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ stand der gemeinnützige Verein bei seiner Gründung noch ganz im Zeichen der Nachkriegszeit. Heute ist die Geschäftsstelle in Heusenstamm vor allem für die Sozialberatung zuständig. Die Schwerpunkte: Schwerbehinderung, Rente, Krankengeld, Pflege, Hilfsmittelversorgung und Grundsicherung.

Wie die Kreisvorsitzende Ursula Ullrich bei der Tagung eindringlich betont, ist der Sozialverband aber ausschließlich für gesetzlich Sozialversicherte tätig, wer Hilfe bei privaten Absicherungen sucht, muss also an anderer Stelle fündig werden. Der Bedarf an Beratung ist dennoch immens: Schon 1800 Menschen hatten in diesem Jahr Hilfe in Heusenstamm gesucht.

Vor allem beim Schwerbehindertenrecht und der Rente wegen Erwerbsminderung bräuchten immer mehr Menschen Rat, berichtet die Kreisvorsitzende auf Anfrage. „Die Menschen schaffen es einfach nicht mehr, bis zur Regelrente in Arbeit zu bleiben“. Gerade Schwerbehinderte hätten außerdem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Die Arbeit ist oft einfach nicht sozial verträglich, man sollte Rücksicht darauf nehmen, dass jemand nach 40 Berufsjahren nicht die gleiche Leistung erbringen kann, wie ein 25-Jähriger.“

Wer ein gewisses Alter erreicht habe, so Ullrich, laufe Gefahr, aufs Abstellgleis geschoben zu werden. Gerade hat sie mit einem Mandanten gesprochen, dessen Arbeitsplatz es als er aus dem Urlaub zurück kam in alter Form nicht mehr gab. Dann laufe man Gefahr, durchgereicht zu werden – die Jobs machen zu müssen, die im Betrieb kein anderer machen wolle, bis man sich bereit erkläre, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. „Das sollte man aber auf keinen Fall machen, da die Unterschrift Schwierigkeiten auf dem Arbeitsamt und einen Geldverlust bedeutet.“ Allerdings, so Ullrich, sei man nach wie vor für das Sozial- und nicht das Arbeitsrecht zuständig. Für die Menschen, die meist im Alter von ungefähr 60 Jahre zu ihr kämen, werde auch Mobbing am Arbeitsplatz zur Belastung. „Keiner spricht mehr mit einem und wenn, wird gesagt, man solle in Rente gehen“, erzählt Ullrich.

Die Hilfesuchenden kommen aber auch mit anderen Anliegen, etwa im Schwerbehindertenrecht. Viele der Klienten wollten beispielsweise wissen, wie und ob sie einen Schwerbehindertenausweis beantragen können, erzählt der Pressesprecher des Kreisverbands, Hans-Jürgen Eicke. Manch einen, der sich davon allerlei Vorteile verspreche, müsse man da auch in die Realität zurückholen. Um für diese Anfragen gewappnet zu sein, nehmen die Berater über zwei Jahre an intensiven Schulungen und etlichen Seminaren teil. Es gilt vorbereitet zu sein auf jene, die manchmal sehr aufgelöst in der Beratungsstelle ankommen. „Viele sind zum Beispiel erschrocken über ihren Rentenbescheid, da gibt es dann auch bittere Tränen“, sagt Eicke.

Für die Zukunft des Verbands sieht Eicke die Gefahr, dass die Personen, die sich so engagieren und für ihre Arbeit nur eine Aufwandentschädigung bekommen, immer älter werden. Um so mehr freue man sich, wenn Menschen sich meldeten, die sich gerne einbringen würden – ob jung oder alt. Infos zu einem Engagement gibt es bei einer Mail an ov-heusenstamm@vdk.de.