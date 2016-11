Viele freie Lehrstellen

Berufsmesse in der Adolf-Reichwein-Schule

+ © M. Viele Jugendliche sind noch unentschlossen, was sie nach ihrem Haupt- oder Realschulabschluss machen sollen. Um ihnen zu helfen, informierten ein Dutzend Arbeitgeber und sechs weiterführende Schulen über Möglichkeiten. © M.

Heusenstamm - Haupt- und Realschüler stehen in diesen Wochen vor wichtigen Entscheidungen: Wie geht es nach dem Abschluss weiter? Die Adolf-Reichwein-Schule (ARS) half manchem Unentschlossenen jetzt mit der sechsten Berufsmesse auf die Sprünge, bei der sich ein Dutzend Arbeitgeber und sechs weiterführende Schulen vorstellten. Von Michael Prochnow

Das Foyer der ARS ist gut gefüllt. Die Mitarbeiter von zwölf Betrieben und sechs weiterführenden Schulen warten auf die zukünftigen Arbeitnehmer. „Ich war lange Zeit unsicher“, erzählt der 16-jährige Alessandro, „soll ich Bürokaufmann werden oder Erzieher“. Die Arbeit mit den Kindern bereite ihm viel Spaß. Jetzt wird er aber erst einmal weiter die Schulbank drücken, um später sein Fachabi zu machen. Shien ist 15 und besucht ebenfalls die Realschule. Auch er möchte weiter in die Schule gehen, danach Betriebswirtschaft studieren. Oder zur Bundespolizei gehen, an deren Stand ihm die uniformierten Gäste gerade eine interessante Laufbahn aufgezeigt haben.

Einen ganz anderen Weg wird Marlon (16) einschlagen. Er habe sich schon als ABC-Schütze für Technik interessiert und hat sich in Obertshausen bei Karl Mayer für eine Ausbildung in der Informatik beworben. Nicht alle Jugendlichen sind so zielstrebig, berichtet Carsten Weirich, Koordinator für die Berufsorientierung an der Reichwein-Schule. Etwa ein Viertel der Zehntklässler wisse genau, was es wolle, ein weiteres Viertel müsse sich zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden, die andere Hälfte sei noch völlig unentschlossen.

Die meisten Teenager ziehe es auf berufliche Schulen mit technischem oder sozialem Schwerpunkt, für die Vorbereitung auf Jobs in Wirtschaft, Verwaltung oder im Gesundheitssektor. „Wir Lehrer versuchen den Schülern beide Richtungen aufzuzeigen“, sagt Weirich, „Schule und Ausbildung“. Dazu absolvieren alle achten und neunten Klassen Praktika, „diese Kontakte haben schon oft zu einem Lehrvertrag geführt“. Dazu organisiert das Kollegium Betriebsbesichtigungen, manche Firmen präsentieren sich im Unterricht, und mit Unternehmen wie Lidl hat die Einrichtung gar eine feste Partnerschaft geschlossen.

„Oft fehlt den Jugendlichen die Unterstützung von zu Hause“, berichtet Sarah Epifani von ihrer Erfahrung aus der Berufswegebegleitung. In Gesprächen mit den Absolventen versucht die Sozialarbeiterin, Stärken und Möglichkeiten zu finden und mit den Schülern einen Plan A und B zu schmieden. „Manchmal sind sie zu jung für den Entscheidungsprozess“, sagt Eva Seyrling von der Agentur für Arbeit.

Für die Abgänger des laufenden Schuljahrs sei es fast zu spät. Beängstigender aber sei die Tatsache, dass viele junge Leute mit Berufsvorstellungen zu ihr kämen, die nicht realistisch seien. „Wenn eine Hauptschülerin Rechtsanwältin werden will, weil sie Menschen helfen möchte, muss ich abraten“, erklärt die Expertin. Auch Eltern und Kinder haben sehr unterschiedliche Erwartungen. Dann seien Einzelgespräche sinnvoller als Informationen in der Gruppe.

„Wir haben viele unbesetzte Stellen“, wirbt Michael Lubojanski, stellvertretender Obermeister der Elektro-Innung Offenbach aus Heusenstamm. In der Region gebe es noch 600 Teenager, die eine Lehre aufnehmen möchten, und 900 freie Ausbildungsplätze. „Unsere Branche stellt hohe Anforderungen in Mathe“, erklärt er das Phänomen. Der Stoff im Lehrplan nutze wenig, kritisiert Lubojansi, „da werden manche Themen nur angeschnitten“.

Dann gebe es da noch ein gesellschaftliches Problem: „Das Handwerk hat heute nicht mehr den Stellenwert wie früher“, dabei verdienen viele Kollegen mehr als Kameraden, die erst studieren und dann mit einem Bachelor ins Berufsleben starten. „Es gibt viele Talente“, weiß der Fachmann, „denen fehlt bloß das Selbstbewusstsein“. Das versucht der Schlossstädter im Foyer der Schule gerade einem Jungen mit Fragebogen zu vermitteln: „Handwerk hat goldenen Boden. Solange du qualifiziert bist.“