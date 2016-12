„Der bisher schönste Lauf“

TSV-Leichtathleten organisieren ersten Heusenstammer Cross im Sportzentrum Martinsee

+ Die typische Haltung der Läufer beim Start – Hand an der Stoppuhr – gibt es auch beim Crosslauf im Heusenstammer Martinseegebiet. - Fotos (2): Wittekopf

Heusenstamm - Einen Crosslauf hat es in Heusenstamm bislang noch nicht gegeben. Das haben Mitglieder der TSV-Leichtathletikabteilung jetzt im Sportzentrum Martinsee und Umgebung geändert. Von Burghard Wittekopf

„Ich bin zufrieden mit der Organisation, es ist ja der erste Crosslauf in Heusenstamm“, sagt Markus Heidl, Beisitzer der Leichtathletikabteilung der TSV Heusenstamm. Crosslauf wird nach Abschluss der Leichtathletiksaison in den Wintermonaten ausgetragen.

„Es gibt noch keinen Lauf im Dezember, und an dieser Stelle haben wir die Lücke geschlossen“, ergänzt Heidl. Cross, das bedeutet Laufen abseits befestigter Wege. Dabei wird eine sehr anspruchsvolle Koordination verlangt. Für den Heusenstamm-Cross hat sich die Leichtathletikabteilung der TSV die schönsten Pfade durch das Naturschutzgebiet, Abschnitte über weiches Rasengeläuf und sogar Sandpassagen ausgesucht.

Die Organisation für den Heusenstamm-Lauf habe lang gedauert. Heidl: „Für die Genehmigung haben wir mit der Unteren Naturschutzbehörde gesprochen und eine Begehung mit dem Förster gemacht.“ Die genaue Strecke wurde dann von der Behörde genehmigt. Heidl vermutet, dass dies den Zuständigen nicht leicht gefallen sei. Grund könnte, vermutet er, ein negatives Erlebnis mit einem früher zugelassenen Orientierungslauf sein: „Die hatten auch eine Genehmigung, aber Orientierungsläufer laufen ja querfeldein. Vielleicht kam das nicht gut an.“

Auch mit der Anzahl der Anmeldungen ist Heidl zufrieden. „Wir hatten mit 100 Läufern gerechnet, aber es haben sich 140 angemeldet.“ Aber er habe gehört, dass es viele Nachmeldungen bei den Kindern gegeben hat. Die Teilnehmer kommen aus der Region Rhein-Main und aus dem Einzugsgebiet Hanau.

Die Kleinsten und die Jugendlichen dürfen sich beim sogenannten Stadioncross über 1000 bis 2000 Meter austoben. Im sogenannten Kinderlauf U8-U12 (Stadioncross) gewinnen Marten Brückmann von der TSV Heusenstamm in 5:19 Minuten und Tabea Kiefer vom SC Steinberg in 5:32 Minuten. Den Kinderlauf U14 gewinnen Emil Held vom JSK Rodgau in 9:36 Minuten und Sara Kiefer vom SC Steinberg in 9:46 Minuten. Den Jugendlauf U16 & U18 beenden als Sieger Niclas Gottschalk vom VfL Altenstadt in 16:55 Minuten und Hannah Bienenfeld vom LG Offenbach in 21:50 Minuten.

„Wir haben mehr Anmeldungen von Männern, als von Frauen“, berichtet Heidl. „Deshalb gibt es zwei Läufe für Männer, Mittel- und Langstrecke, und einen Langstreckenlauf für Frauen.“

Als erstes starten die Männer auf der Mittelstrecke. Von den 30 Startern läuft Sebastian Bienert von der LG BSN (Bad Soden, Sulzbach, Neuenhain) mit 16:23 Minuten als Sieger ein. Den zweiten Platz belegt Markus Riefer vom SSC Hanau-Rodenbach mit 16:39 Minuten, den dritten Matthias Winnhauer vom Team Main-Lauf-Cup mit 17:05 Minuten. „Wir stoppen die Zeit übrigens mit Hand, verwenden also keinen Chip“, erläutert Markus Heidl. „Das ist für uns günstiger, da der Chip zur automatischen Zeiterfassung teuer ist.“

22 Frauen gehen auf die Langstrecke. Als Siegerin läuft Tinka Uphoff vom Spiridon Frankfurt mit 27:09 Minuten ein. Zweite wird Veronika Ulrich vom TSG Ehingen mit 27:14, Dritte Clara Costadura vom Spiridon Frankfurt mit 28:03 Minuten.

„Der Lauf war richtig gut, einfach klasse“, sagt Clara Costadura. Und ihre Mitläuferin Katharina Rach ergänzt: „Es war der schönste Lauf, den ich bisher mitgemacht habe. Die Stecke ist anstrengend, aber richtig spannend, und das Wetter ist einfach toll. Wir hatten sogar einen quer zur Laufstrecke liegenden Baum.“ Die beiden sportlichen Damen haben gerade den ersten Platz in ihrer Altergruppe errungen.

Zum Abschluss gehen die Männer auf die Langstrecke mit 8,4 Kilometern. Als Erster läuft Sebastian Bienert vom LG BSN nach 32:19 Minuten ins Ziel. Dicht gefolgt von Andreas Heimel vom TV Waldstraße Wiesbaden in 33:02 Minuten und Manuel Ruhland vom Spiridon Frankfurt in 33:03 Minuten. Ruhland ist vom Lauf absolut begeistert: „Das war spannend und hat richtig gefordert. Es hat viel Spaß gemacht, weil alles dabei war, was dazu gehört. Der Waldboden war weich, die Sandstrecke mit anschließender Beschleunigung aehr anspruchsvoll, und es gab einen Anstieg.“

Die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz sind zufrieden, denn es ist für sie an diesem Tag kein Einsatz nötig. Und die Teilnehmer haben Spaß, denn sie können sich mal wieder richtig „auspumpen“.

‘ www.tsv-la.de.