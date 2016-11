Faustschläge nach Kondom-Klau

Räuberisches Trio

Heusenstamm - Mit zwei Festnahmen endete die Flucht eines räuberischen Trios am Montag. Der dritte Ganove stellte sich später der Polizei.

Drei Dietzenbacher im Alter zwischen 14 und 17 Jahren waren am Montag gegen 14.40 Uhr in einem großen Verbrauchermarkt an der Werner-von-Siemens-Straße beobachtet worden, wie sie Kondome und drei Trainingsanzüge in einem Rucksack verstauten und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollten. Mitarbeiter versuchten, die Jugendlichen festzuhalten, wurden aber mit Pfefferspray und Faustschlägen angegriffen. Nach kurzer Flucht nahm die Polizei zwei der Jugendlichen fest, der dritte stellte sich freiwillig. Die Ermittlungen dauern an. (clb)

