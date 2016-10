Heusenstamms größter Verein TSV ehrt Jubilare

Die Stützen des Gefüges

+ © Michael Nach den Ehrungen und vielen Erinnerungen, die die Abteilungsleiter in ihren Reden wachgerufen haben, stellen sich die Jubilare der TSV dem Fotografen. Dabei sind auch Sportkreisvorsitzender Peter Dinkel, Bürgermeister Halil Öztas, TSV-Ehrenvorsitzender Karl Rebell und der aktuelle Vorsitzende Carsten Müller. © Michael

Heusenstamm - 143 Jahre alt ist die Turn- und Sportvereinigung (kurz TSV) Heusenstamm in diesem Jahr. Und sie zählt mit ihren dreizehn Abteilungen zu den größten ihrer Art im Kreis Offenbach: Knapp 2900 Menschen stehen in deren Mitgliederlisten. Klar, dass es jedes Jahr viele Jubiläen zu feiern gilt.

Was sie schon auf dem Schwebebalken zu leisten im Stande sind, zeigen zunächst drei junge Mädchen im Alter von neun, elf und zwölf Jahren auf der Bühne der TSV-Halle. Am Schwebebalken machen die drei Kunstturnerinnen eine ausgesprochen gute Figur und erhalten dafür viel Beifall des Publikums im großen Saal. Dann ergreift der TSV-Vorsitzende Carsten Müller das Mikrofon, um die Feierstunde zu beginnen: „Sie sind die Stütze des Gefüges, wir brauchen Mitglieder, die uns so lange die Treue halten.“ Zur Ehrung der Jubilare sind auch der Sportkreisvorsitzende Peter Dinkel sowie Bürgermeister Halil Öztas erschienen, die kurze Grußworte übernehmen. Aktiv dabei ist zudem der Ehrenvorsitzende Karl Rebell, der an diesem Tag 83 Jahre alt wird.

Aus fast allen Abteilungen der TSV kommen die 57 Mitglieder, die geehrt werden sollen. Nicht alle konnten zu der Feier erscheinen. 37 Ehrungen können Carsten Müller und weitere Vorstandsmitglieder dennoch aussprechen. Für 25-jährige Treue gibt es eine silberne Ehrennadel, für 40 und 50 Jahre eine goldene und ab 60 Jahre allein eine Urkunde. Diese wird zwei bei vielen Jubilaren einen Rahmen und einen würdigen Platz an der Wand erhalten, zeigt sie doch historische Bilder aus verschiedenen Sparten des größten Vereins in der Schlossstadt. Doch Carsten Müller äußert sich am Ende unzufrieden mit dieser Lösung. „Es wäre schöner, wenn wir auch jenen Jubilaren, die mehr als 50 Jahre bei uns sind, eine Nadel überreichen könnten“, kündigt er an, dass man im Vorstand darüber nachdenken werde.

Die Abteilungsleiter stellen viele der Jubilare mit persönlichen Worten vor, erinnern an Erfolge und beschreiben deren Engagement. Auch die eine oder andere Anekdote ist zu hören. Für 75 Jahre in der TSV werden Heinz Baum und Jakob Ott geehrt. Letzterer kann, wie viele Heusenstammer, auf Familienkontinuität verweisen. Sein Enkel Sebastian Früchel zählt zu den Silber-Jubilaren an diesem Tag. Der frühere Leichtathlet Karl Heberer gehört dem Verein seit 70 Jahren an. Karl Rebell erinnert an dessen aktive Zeiten und würdigt seine Verdienste. Seit 65 Jahren TSVler sind Guenther Heberer, Else Höf-Neumann, Magda Urbach und Karl Wächtler. Auf 60 Jahre Treue bringen es Heinz Ball, Karl Heinz Heberer, Otto Heberer und Gerhard Spohn. Heinz Ball etwa spielte Tenorhorn im Spielmannszug, in weißen Hosen und Hemden mit schwarzem Gürtel mit den „Fs“ für „frisch, fromm, fröhlich und frei“, wie Abteilungsleiterin Gundi Wilz erinnert. (M.)