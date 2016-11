Abiturienten forschen über Rolle des OFC während Nazi-Zeit

Hitler das Stadion verweigert

+ © Bechthold, Claudia Dreizehn Abiturienten mit Lehrer Dirk Belda (rechts) nach der Präsentation der Ergebnisse ihrer Arbeit. Im Hintergrund ist eine Karikatur zu sehen, die nach einem Sieg des 1. FC Nürnberg gegen den OFC 1940 erschienen ist. © Bechthold, Claudia

Heusenstamm - Schon einmal haben sich Abiturienten des Adolf-Reichwein-Gymnasiums mit den Ereignissen bei den Offenbacher Kickers während der Nazi-Zeit befasst. Das war vor drei Jahren. Jetzt haben sich erneut dreizehn Schüler eines Leistungskurses an dieses Thema gewagt. Von Claudia Bechthold

Nicht alle Fragen konnten sie beantworten. „Da ist vieles einfach vernichtet worden, verloren gegangen“, erläutert Felix. Frust hätten sie deshalb aber nicht gehabt. „Das war anders als Unterricht“, sagt Felix und Ronja ergänzt: „Man macht viel mehr selbst.“ Ein halbes Jahr lang haben sich die Schüler eines Geschichte-Leistungskurses am Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG) mit den Kickers aus Offenbach (OFC) befasst.

Wie hat man sich im Verein nach der Machtübernahme durch die NSDAP verhalten? Anstoß war ein Stolperstein, der von dem Stadion auf dem Bieberer Berg liegt, berichtet Lehrer Dirk Belda. Der Stein ist Dr. Manfred Weinberg gewidmet, dem Vorsitzenden des OFC im Jahr 1932. In diesem Jahr soll Adolf Hitler nach Offenbach kommen, um eine Rede zu halten. Das sollte im Stadion passieren. Doch der Verein beschloss, das Stadion dafür nicht zu öffnen. Hitler musste ausweichen. Kurz darauf musste Weinberg zurücktreten. Der OFC sei frei von jüdischem Einfluss, meldeten da die „Offenbacher Nachrichten“. Wenig später wurden erneut jüdische Mitglieder in den Vorstand gewählt, mussten aber zwei Wochen später zurücktreten. Die Schüler erläutern, sie hätten viele Einladungen zu Versammlungen des OFC gefunden, aber kaum Berichte darüber. Sie vermuten, dass man sich nach außen als „judenfrei“ habe hinstellen wollen, es aber tatsächlich nicht war. Zumal auch Sozialdemokraten und Kommunisten im Verein aktiv bleiben konnten.

Während der Weimarer Republik sei Fußball zum „Spiel der Massen“ geworden. Die Nazis aber hätten Turnen, Laufen, Schwimmen und Leichtathletik, aber auch Boxen gefördert, weil diese Sportarten sozusagen der Wehrertüchtigung dienten. In den Fußball zogen stattdessen militärische Begriffe ein. „Acht Bomben schlugen im Offenbacher Tor ein“, lautete eine Schlagzeile am 23. Juni 1940. Schiedsrichter seien oft bedroht worden, es habe viele rote Karten gegeben. Die Feindschaften zu Eintracht und FSV wurden auf dem Spielfeld ausgetragen durch Schlägereien. Von solchen Ausschreitungen habe man aber etwas seit 1936 nichts mehr in den Zeitungen lesen können, „Vermutlich wurde versucht, ein positives Bild nach außen zu transportieren“, formuliert Alina das Ergebnis der Recherchen.

Insgesamt sind sich die dreizehn Abiturienten mit ihrem Lehrer Dirk Belda einig darüber, dass der Nationalsozialismus zwar in gewisser Form auch bei den Offenbacher Kickers Einkehr gehalten hat, man im Verein aber versucht hat, sich herauszuhalten aus der Politik. Stolz ist Dirk Belda auf jeden Fall darauf, das seine Schüler sich alle sehr engagiert haben für diese Arbeit und mehr Zeit hinein gesteckt haben, als von ihnen erwartet wurde: „Da hat sich keiner zurückgelehnt.“