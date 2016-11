Jedes Jahr Straßenbeitrag?

Bündnis überlegt Systemwechsel

Heusenstamm - Immer wieder klagen Anwohner über hohe Rechnungen von der Stadt, wenn die Straße vor ihrem Haus „grundhaft“ saniert worden ist. Oft werden mehrere tausend Euro fällig, wenn es um Straßenbeiträge geht. Von Claudia Bechthold

Die SPD will nun gemeinsam mit ihren Bündnispartnern ein anderes System der Berechnung einführen. Wen es trifft, trifft es meist heftig. Das wissen auch die Kommunalpolitiker. Die Beiträge der Anwohner zu den Kosten für die Sanierung einer Straße können unter Umständen fünfstellig ausfallen. Das wollen SPD, Freie Wähler und Grüne nun ändern. Der Magistrat soll prüfen und berichten, welche Vor- und Nachteile einmalige und wiederkehrende Straßenbeiträge haben.

Derzeit werden in der Schlossstadt einmalige Beiträge erhoben. Das heißt, die Eigentümer der anliegenden Grundstücke müssen sich nach einer Sanierung der Straße mit einem bestimmten Anteil an den Kosten beteiligen. Ist es eine Straße, die nur von Anwohnern genutzt wird, liegt der Anteil bei 75 Prozent, den Rest zahl die Gemeinde. Ist es eine stark genutzte Straße, in der auch überörtlicher Durchgangsverkehr stattfindet, ist das Verhältnis genau umgekehrt. Straßen werden meist alle 40 bis 50 Jahre so grundhaft erneuert, dass die Kostenbeteiligung der Anwohner eingefordert werden kann.

Anders ist das bei wiederkehrenden Beiträgen, wie Kommunalberater Norbert Leistner auf Einladung der Stadt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses referierte. Diese werden jährlich erhoben, liegen aber je nach Grundstücks- und Hausgröße wesentlich niedriger. Zahlen seien schwer zu nennen, sagt Leistner. Das könnten 200, 300 Euro sein, aber auch mehr oder sogar weniger. Diese Beträge müssen dann aber jährlich bezahlt werden, gleich ob eine Straße saniert wird oder nicht.

Wiederkehrende Beiträge zahlen alle Grundstücksbesitzer jedes Jahr. Ausgenommen werden lediglich jene, die schon einmal einen einmaligen Beitrag leisten mussten. Die Stadt darf das daraus eingenommene Geld nur für den Straßenbau ausgeben.

Um diese Art der Kostenbeteiligung umsetzen zu können, muss eine Kommune zunächst alle Grundstücke und die Ausnutzung der darauf stehenden Häuser erfassen. Daraus werde dann der jeweilige Beitragssatz errechnet, der für fünf Jahre festgelegt wird. Allerdings sei die Kommune verpflichtet, die Beitragssätze jedes Jahr zu überprüfen und eventuell einen Ausgleich zu zahlen oder zu erheben, falls die Kosten niedriger oder höher sind. Nach Ablauf der fünf Jahre muss generell ein neuer Satz beschlossen werden. Zwei halbe Stellen werde man dafür in der Verwaltung wohl schaffen müssen, schätzt der Berater. Leistner empfiehlt, die Schlossstadt für die Beitragsberechnung zu teilen. Rembrücken und Heusenstamm sollten als getrennte Gebiete veranlagt werden.

Zu den Pflichten der Gemeinde gehört bei dieser Art der Beitragserhebung, eine Prioritätenliste zu erstellen, welche Straßen wann saniert werden sollen. Und: Die Kommune stehe dann in der Pflicht, Baumaßnahmen auch umzusetzen.

