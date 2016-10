Vier Verletzte nach Unfall an Braas-Kreuzung

Baby in Kindersitz unverletzt

+ © Feuerwehr Heusenstamm © Feuerwehr Heusenstamm

Heusenstamm - Bei einem Unfall an der Braas-Kreuzung (Rembrücker Straße/Ringstraße) verletzten sich am Sonntag vier Menschen. An der Kollision waren laut Feuerwehr zwei Fahrzeuge beteiligt.

+ © Feuerwehr Heusenstamm Ein Baby, das in einem der Fahrzeuge in einem Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung saß, blieb unverletzt. Die vier Verletzten kamen in umliegende Kliniken. Die Feuerwehr wurde gegen 12 Uhr alarmiert. Angeleitet von Bernd Hüter klemmten die elf freiwilligen Einsatzkräfte eine Fahrzeugbatterie ab und sicherten die Unfallstelle. (wac)