Vollsperrung nach Unfall auf der Offenbacher Straße

Zwei Verletzte

+ © Feuerwehr Mehr als zwei Stunden war die Offenbacher Straße zwischen Heusenstamm und Offenbach nach dem Unfall gesperrt. © Feuerwehr

Heusenstamm - Nach einem schweren Unfall blieb die Straße zwischen Offenbach und Heusenstamm heute Nachmittag für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Auf der Offenbacher Straße etwa in Höhe der Polizeistation war kurz nach 16 Uhr eine 58 Jahre alte Frau aus Heusenstamm mit ihrem VW-Polo auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam ihr ein 52-Jähriger in einem Citroen entgegen. Der Mann berührte beim Versuch, dem Polo auszuweichen, mit dem Wagen die Leitplanke, schlitterte am VW entlang, geriet ins Schleudern und blieb schließlich stehen. Beide Beteiligten kamen verletzt in eine Klinik. Zeugen sagten laut Polizei aus, der Wagen der Frau sei langsamer geworden und auf die Gegenfahrbahn gerollt. Die Feuerwehr nahm Treibstoff auf. (clb)

Archivbilder: