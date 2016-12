Abfall-Ratgeber flattern in Briefkästen

Kalender enthält alle Abfuhrinfos

+ Mit dieser Collage hat der Abfallkalender 2017 einen bunten Anstrich bekommen. Die Kita Hegweg setzte sich mit diesem Werk bei einem Ideenwettbewerb der Kommunalen Betriebe durch.

Langen - Mit kunterbuntem Titelbild flattert der neue Abfallkalender in diesen Tagen in die Briefkästen der Langener Haushalte. Die Broschüre bietet wieder einen kompakten Überblick über die Abfuhrtermine, die Annahme von Wertstoffen und weitere Entsorgungsmöglichkeiten.

Gestaltet wurde die Titel-Collage von Kinder der Kita Hegweg, die bei einem Ideenwettbewerb als Sieger hervorgegangen waren. Der eigentliche Kalender zum Abtrennen und Aufhängen enthält alle Abfuhrdaten für Wertstoffe und Restmüll. Er erscheint in einer Auflage von 24 000 Exemplaren. Auf einem Stadtplan sind die Abfuhrbezirke in unterschiedlichen Farben eingezeichnet. Eine kleine, aber wichtige Änderung im kommenden Jahr betrifft die Bezirke 3 bis 5 und 8 bis 10: Dort werden die Verpackungsabfälle ab dem Jahreswechsel zu anderen Terminen abgeholt. Ansonsten bleibt bei Restmüll, Bioabfall und Altpapier alles beim Alten.

Der Informationsteil des Kalenders beinhaltet Angaben zur Sperrmüllabfuhr, zu den Anlieferungsmöglichkeiten auf dem Wertstoffhof und zur Abfalltrennung. Aufgeführt sind außerdem die Sonderabfalltermine und nützliche Telefonnummern.

Internetaffine Bürger haben unter www.langen.mein-abfallkalender.de darüber hinaus die Möglichkeit, die Tonnenabfuhr zu organisieren. Per Erinnerungs-E-Mail aufs Handy oder den PC kann man sich darüber informieren lassen, welche Mülltonne am nächsten Tag an die Straße gestellt werden muss. Wer möchte, trägt sich alle individuellen Termine in einen Google-Kalender ein. Praktisch ist zudem der eigene Abfallkalender als Halbjahresübersicht zum Ausdrucken und Aufhängen.

Da mittlerweile viele Sperrmüllanmeldungen online erfolgen, enthält der Kalender keine Sperrmüllpostkarte mehr. Sie kann aber weiterhin im Rathaus und auf dem Wertstoffhof beim Kauf der Sperrmüllmarke mitgenommen werden. Das gleiche gilt für die Grünschnittkarte.

Das Titelbild des neuen Abfall-Wegweisers ist eine Collage der Kita Hegweg und zeigt den Kreislauf der Wertstoffe in Langen – von der Sortierung bis zur Abfuhr. Die Kita reichte ihr Werk neben etlichen weiteren Langener Kindertagesstätten, einer Schule und einigen kleinen und großen Teilnehmern bei einem Ideenwettbewerb ein und ging daraus als Sieger hervor. Erzieherin Angelika Kern ist stolz auf den Erfolg ihrer vier- bis sechsjährigen Schützlinge: „Die Jungen und Mädchen haben gemeinsam dargestellt, wie Müll und Wertstoffe getrennt gesammelt und von Müllautos abgeholt werden. Besonders die Glascontainer hatten es ihnen angetan.“ Kita-Leiterin Gabriele Denzel-Westerwald und das gesamte Haus freuen sich über den Gewinn einer von den KBL ausgelobten Siegesprämie in Höhe von 200 Euro und die Tatsache, dass das Bild ihrer kleinen Gäste 24.000 Abfallkalender ziert.

Wer bis zum 27. Dezember per Post kein Exemplar erhalten hat, kann es sich an der Stadtinfo im Rathausfoyer, Südliche Ringstraße 80, abholen, ebenso im Foyer der Stadtwerke Langen, Weserstraße 14, und auf dem Wertstoffhof an der Liebigstraße 29. Der Wertstoffhof hat übrigens an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, geschlossen. Christbaumabfuhr ist im neuen Jahr in der zweiten Kalenderwoche vom 11. bis 15. Januar, jeweils am Tag der Restmüllabfuhr.

Nützliche Infos von A bis Z rund um Abfälle und Wertstoffe gibt es ferner auf den Internetseiten von Stadt und Kommunalen Betrieben. Außerdem stehen der Abfallkalender und separat dazu nur das Kalenderblatt mit den Abfuhrterminen zum Download bereit. Weitere Auskünfte erteilen die städtische Abfallberatung und die Kommunalen Betriebe unter der Nummer 203-391 und 595-472. (cor)