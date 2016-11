Ausbau der B486 verzögert sich: Noch länger im Stau stehen

Warten auf ein Verkehrsgutachten

+ © Strohfeldt Vor wenigen Tagen erst ließ Hessen Mobil auf etwa 500 Metern der B 486 im Wald zwischen Langen und der A 5 Leitplanken errichten. Diese werden mit Sicherheit noch einige Jahre stehen, ehe der vierspurige Ausbau beginnt. © Strohfeldt

Langen - Das Wort „Verzögerung“ ist untrennbar mit dem geplanten vierspurigen Ausbau der B 486 verbunden. Von Markus Schaible

Insofern überrascht die jüngste Mitteilung aus dem Hause Hessen Mobil nicht wirklich: Der von der Straßenbaubehörde in einem internen Papier noch im Juni skizzierte Zeitablauf mit einem Baubeginn nach dem Winter 2019/20 ist nicht zu halten. Die Marschrichtung ist seit vielen Jahren klar: Mit einem vierspurigen Ausbau sollen die ständigen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen (Einmündung K 168) und der Anschlussstelle an der A 5 beseitigt werden. Bereits 1981, also vor 35 Jahren, hatten die Fachleute die Notwendigkeit erkannt, dass die 2,3 Kilometer lange Strecke durch den Wald verbreitert werden muss. Seither wird diskutiert und geplant.

Im Dezember 2014 hatte das Regierungspräsidium Darmstadt dann das Anhörungsverfahren zur jüngsten Planung eröffnet; im Juni und Juli 2015 wurden die Unterlagen öffentlich ausgelegt. Bis Oktober 2015 gingen bei Hessen Mobil etwa 200 Stellungnahmen und Einwände von Bürgern und Behörden ein. „Aufgrund des immensen Umfanges und der noch zu aktualisierenden Verkehrsuntersuchung“ werde die Behörde für die Erwiderung darauf bis Ende 2016 Zeit benötigen, ist in einem Sachstandsbericht von Juni dieses Jahres zu lesen.

Doch das ist bereits überholt: „Die Erwiderungen werden sich aufgrund der noch nicht vorliegenden aktuellen Verkehrsuntersuchung um ein halbes Jahr auf Mitte 2017 verzögern", erklärt Behördensprecher Stefan Hodes auf Anfrage unserer Redaktion. Mit der Folge, dass sich der anschließende Erörterungstermin (ursprünglich geplant vor den Sommerferien 2017), der Planfeststellungsbeschluss und ein möglicher Baubeginn ebenfalls um ein halbes Jahr verschieben.

Vorausgesetzt natürlich, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt. Denn schon in dem Sachstandsbericht ist nachzulesen: Nur „unter optimalen Bedingungen“ sei mit einem Planfeststellungsbeschluss bis Ende 2018 zu rechnen. Dann hätte die Umsetzung des Projektes nach dem Winter 2019/20 beginnen können.

Wie wichtig der Ausbau der Strecke ist, zeigt die Einstufung in den vordringlichen Bedarf im Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030. „Das bedeutet für das Land Hessen einen uneingeschränkten Planungsauftrag durch den Baulastträger, die Bundesrepublik Deutschland“, ist in dem Bericht vom Juni nachzulesen. Das sehr hohe Kosten-Nutzen-Verhältnis und die Einstufung als Engpassbeseitigung zeige das hohe öffentliche Interesse an der Projektverwirklichung.

Das Verkehrsaufkommen auf der B 486 zwischen der A 5 und der K 168 sei mit über 30.000 Fahrzeugen in 24 Stunden außerordentlich hoch. „Vor allem in den Morgen- und Abendspitzen treten Stausituationen von erheblichem Umfang auf“ – diesen Satz werden alle Autofahrer bestätigen, die dort unterwegs sind. Die vorhandene Fahrbahnbreite werde dem Verkehrsaufkommen und der Bedeutung als Zubringer für die A5 nicht gerecht, ist weiter nachzulesen. Durch die Reduzierung von zwei auf einen Fahrstreifen in Richtung Langen komme es im Bereich der Autobahnanschlussstelle zu Rückstaus, die im Extremfall bis auf die Ausfädelspur der A 5 reichen.

Ziel der von Hessen Mobil vorgelegten Planung sei es, diese Missstände zu beseitigen. Im Detail heiße das, die Verbindungsfunktion der B 486 für den regionalen Verkehr zu stärken, den Rückstau auf die A 5 zu beheben, die Verkehrssicherheit, auch vor dem Hintergrund der hohen Anzahl von Wildunfällen, zu verbessern und eine sichere Verbindung für die Radfahrer zu schaffen. Die beiden erstgenannten Planungsziele seien nur durch einen vierstreifigen Ausbau der B 486 zu verwirklichen, wird in dem Bericht noch einmal deutlich gemacht: „Zwei- beziehungsweise dreistreifige Straßenquerschnitte sind nach den gültigen Richtlinien nicht geeignet, Verkehrsstärken von über 30 000 Kfz/24h aufzunehmen.“

Vorgesehen ist, die bestehende Fahrbahn zu belassen. Durch einen Grünstreifen getrennt sollen südlich zwei weitere Spuren entstehen; daran anschließend ein (ebenfalls abgetrennter) Rad- und Gehweg bis zur Straße „Zum Zeltplatz“ in Mörfelden. Die Fahrbahnbreite würde rund 20 Meter betragen. Für Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge, die die B 486 queren wollen, ist eine Brücke (mit Abfahrt und Einfädelmöglichkeit für Kfz auf die Bundesstraße) vorgesehen. Zudem soll eine Wildbrücke errichtet werden, links und rechts der Straße werden Wildzäune aufgestellt.