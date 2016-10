Baugebiet Liebigstraße: Die nächste Weiche ist gestellt

Entwurf für Quartierszentrum nahe dem Bahnhof fertiggestellt

Langen - Es ist der nächste große Schritt hin zum Megawohngebiet Liebigstraße: Der Magistrat hat den Entwurf für den Bebauungsplan vorgelegt, der Voraussetzung ist für das Quartierszentrum, also den Bau eines Einzelhandels-, Wohn- und Dienstleistungszentrums auf dem früheren Betriebsgelände der Stadtwerke in bester Lage schräg gegenüber dem Bahnhof. Von Markus Schaible

Die Realisierung des ersten Schritts des neuen Wohngebiets entlang der Bahnlinie bis zur Nordumgehung und dann gen Osten zur Hans-Kreiling-Allee rückt näher: Stößt der Bebauungsplanentwurf für das Quartierszentrum Liebigstraße auf Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, soll von Mitte Dezember bis Ende Januar die öffentliche Auslegung erfolgen. Anschließend muss der Magistrat die Stellungnahmen auswerten und abwägen – da aber der Investor parallel bereits den konkreten Bauantrag vorbereiten kann, hoffen die Verantwortlichen im Rathaus auf einen Baubeginn Mitte kommenden Jahres. Angepeilte Fertigstellung wäre dann Ende 2018.

Die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), die das 18 000 Quadratmeter große Areal voriges Jahr von den Stadtwerken gekauft hat, beabsichtigt (teils mit Partnern), Läden für den Einzelhandel und ein Hotel zu errichten. Außerdem sind an der Weserstraße als Bindeglied zum Alpha-Hochhaus drei größere Wohngebäude mit – der Umgebung entsprechend – fünf bis acht Geschossen vorgesehen.

Lesen Sie dazu auch: Langen 2020: „Eine Stadt mit großem Potenzial“ Europa Quartiere am Bahnhof kurz vor Fertigstellung Wohnbaugebiet Liebigstraße: Verhandeln, planen und bauen Im neuen Einkaufszentrum mit begrüntem Flachdach soll es rund ein Dutzend Ladeneinheiten geben. Vorgesehen sind ein Lebensmittelmarkt und weitere Fachmärkte und Dienstleistungsbetriebe. Es handele sich dabei um Verkaufsflächen in Größenordnungen, die bisher in der Innenstadt nicht realisierbar waren, aber dringend für den Einzelhandel notwendig seien, um fehlende Sortimente anbieten zu können, betont Fachbereichsleiter Carsten Weise. In einem städtebaulichen Vertrag werde festgeschrieben, dass dort vorrangig Anbieter von Bekleidung, Sportartikeln, Einrichtungsgegenständen und Elektronik angesiedelt werden sollen – letztlich aber bestimme natürlich die Nachfrage.

Nach den Worten von Bürgermeister Frieder Gebhardt braucht Langen zusätzliche Einzelhandelsflächen, damit die Bevölkerung ihren Bedarf stärker vor Ort decken kann als bislang. Dies werde auch von der Regionalplanung so gesehen, das Projekt deshalb ausdrücklich begrüßt, ergänzt Simon Valerius, Leiter der Stadtplanungsabteilung. Für ihn ist das Quartierszentrum das Gegenstück zum „Magnet“ in der oberen Bahnstraße – „auf beiden Seiten der Innenstadt Anker und dazwischen das Kaufhaus Braun, davon profitieren auch die kleineren Einzelhändler“. Und obwohl dies nicht das Ziel gewesen sei, entstehe am Bahnhof „eine ernsthafte Konkurrenz zu dem, was Egelsbach im Lebensmittelbereich anbietet“.

Auch für das geplante Hotel gebe es Bedarf, betont Bürgermeister Gebhardt. Zwischen Darmstadt, Frankfurt und dem Flughafen herrsche eine hohe Zimmernachfrage. „Und da liegt Langen mittendrin.“

Schon im Sommer hatte die Stadt in einer Bürgerinformationsveranstaltung die Planung vorgestellt. Daraufhin sind bereits Stellungnahmen hauptsächlich von benachbarten Anwohnern der Westendstraße im Rathaus eingegangen. Sie wenden sich überwiegend gegen ein Parkhaus, das HBB neben ebenerdigen Parkplätzen an der Südseite des Geländes bauen will, um den Stellplatzbedarf sowohl für das Einkaufszentrum als auch für das Alpha-Hochhaus decken zu können. Dort fallen die teils maroden Abstellflächen wegen der Neubebauung weg – weil die Parkplätze aber genau an dieser Stelle im Grundbuch festgeschrieben sind, könne das Parkhaus auch nur dort entstehen, betont Fachbereichsleiter Weise. Die Anwohner befürchten dadurch Nachteile wegen Lärm und Abgasen und hatten dies erst vergangene Woche bei der Infoveranstaltung zur Stadtplanung wieder vorgebracht. Weise und Valerius hingegen sind sich sicher, dass die Wohnqualität der Nachbarn nicht beeinträchtigt werde. Das maximal viergeschossige Parkhaus werde nach den neuesten Standards und allen Regeln des Schallschutzes konzipiert – „und der Lärmschutz wird im Bebauungsplan festgeschrieben“, so Weise. Zudem könnten Parkhäuser heute so gebaut werden, dass sie eher wie ein Bürogebäude wirken.

Der Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr berät am morgigen Mittwoch, das Stadtparlament am Donnerstag, 1. Dezember. Die öffentlichen Sitzungen beginnen jeweils um 20 Uhr im Rathaus.