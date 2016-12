Breite Mehrheit für Steuererhöhung

Eigenheimbesitzer und Mieter müssen gleichermaßen mehr zahlen

Langen - Es bleibt dabei: Die Grundsteuer B wird ab 1.1.2017 um weitere 50 Prozentpunkte erhöht. Dafür ist die Einführung einer Straßenbeitragssatzung weiter in der Schwebe – in der Stadtverordnetenversammlung fiel weder eine Entscheidung dafür noch eine dagegen. Von Markus Schaible

Dass Kommunalpolitiker eine einstimmige Entscheidung treffen, heißt noch lange nicht, dass sie sich nicht vorher so richtig fetzen können. Okay, bei der „Straßenbeitragssatzung“ liegen die Lager nach wie vor weit auseinander – und genau das ist auch der Grund, warum die Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstagabend so richtig lautstark begann. Die SPD hatte vor Einstieg in die Tagesordnung einen Geschäftsordnungsantrag gestellt, die Vorlage in den Haupt- und Finanzausschuss zurückzuverweisen. Dazu dürfen die Fraktionen Stellung nehmen – aber nur zur Rücküberweisung, nicht zum Thema an sich. CDU-Mann Tobias Kraut ignorierte das, Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold (CDU) unternahm keine ernst zu nehmenden Versuche, dies zu unterbinden – lautstarke Empörung bei der SPD. Deren Mann Rainer Bicknase schlug wortreich zurück, Reinhold ließ auch ihn gewähren – lautstarke Empörung bei der CDU.

Letztlich herrschte dann wieder Einmütigkeit: Das Thema Straßenbeitragssatzung, das in Langen ja bereits seit mehreren Jahren ergebnislos diskutiert wird, kommt ein weiteres Mal im Haupt- und Finanzausschuss zur Sprache. Das ist aber erst im kommenden Jahr der Fall. Welche Auswirkungen das auf die Genehmigung des Etats 2017 (über den kommende Woche endgültig abgestimmt wird) hat, wird sich zeigen müssen: Denn das CDU-geführte hessische Finanzministerium hatte die Aufsichtsbehörden angewiesen, Haushaltspläne von defizitären Kommunen, die keine Straßenbeitragssatzung haben, nicht zu genehmigen.

Eine andere Vorbedingung haben die Stadtverordneten aber erfüllt: Das Haushaltssicherungskonzept (Hasiko), das ebenfalls vorgelegt werden muss, bekam eine breite Mehrheit. Nur die FWG-NEV stimmte dagegen, die Linken enthielten sich, CDU, SPD, Grüne, FDP und UWFB votierten dafür. Diskutiert wurde nicht mehr, das hatten die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss ausgiebig getan.

Bestandteil des Hasiko ist die weitere Erhöhung der Grundsteuer B – 2017 von 550 auf 600 Prozentpunkte. Im Jahr darauf soll es um weitere 50 Punkte nach oben gehen; 2019 wird’s eventuell noch ein bisschen mehr. Allerdings haben die Politiker 750 Punkte als Höchstgrenze ausgegeben; das ist deutlich weniger als im Erstentwurf des Magistrats. Der war Anfang November davon ausgegangen, dass der vom Land für 2019 geforderte Haushaltsausgleich („Schwarze Null“) nur mit insgesamt 835 Punkten bei der Grundsteuer B erzielt werden könne. In der Zwischenzeit haben unerwartete Mehreinnahmen und Minderausgaben für eine leichte Entspannung der Lage gesorgt.

Dennoch werden den Langenern nun auch 2017 höhere Grundsteuerbescheide ins Haus flattern. 50 Punkte schlagen bei einer Wohnung von 70 Quadratmetern mit einem Plus von knapp 25 Euro im Jahr zu Buche, bei einem Reihenhaus mit 90 Quadratmetern sind"s 40 Euro, bei einem Einfamilienhaus (120 Quadratmeter) 68 Euro.

