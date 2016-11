Wichtige Brücke wird monatelang gesperrt

Intensive Planung für Sanierung

Fast 50 Jahre alt ist die Autobrücke über die Bahnlinie, nun ist das Bauwerk marode und muss saniert werden.

Langen - Es ist für den Kfz-Verkehr die wichtigste Verbindung zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt: die Brücke zwischen Südlicher Ring- und Mörfelder Landstraße. Nach fast 50 Jahren ist das Bauwerk marode – und muss saniert werden. Von Markus Schaible

Nicht nur, weil darunter eine der wichtigsten Bahnlinien Deutschlands verläuft, müssen die Arbeiten präzise geplant werden. Auch Umleitungen sind zu bedenken, denn die Brücke wird monatelang gesperrt sein. Der 12. September 1969 war ein bedeutender Tag in der jüngeren Geschichte der Stadt Langen: Bundesverkehrsminister Georg Leber (SPD) war eigens aus der damaligen Bundeshauptstadt Bonn angereist, um die Brücke über die Main-Necker-Bahn feierlich zu übergeben. Und der Chronist unserer Zeitung jubilierte: „Die bitteren Wartezeiten an den Schranken gehören nun endlich der Vergangenheit an.“ Die Trennung der Stadt sei damit aufgehoben.

Im Jahr 2016 ist die Brücke für Langens Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit – an den beschrankten Bahnübergang am Ende der Bahnstraße erinnern sich nur noch die Älteren. 40 bis 50 Jahre sind für ein derartiges Bauwerk allerdings eine lange Zeit: „Die Brücke muss grundsaniert werden“, erklärt Carsten Weise, für den Baubereich zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. Zwar sind in den städtischen Haushaltsplänen bereits Finanzmittel für die Vorarbeiten eingestellt, der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde die Absicht dazu aber erst kürzlich als Nebenaspekt der (mittlerweile verworfenen) Planung zur Umgestaltung des Keßlerplatzes, also des Kreuzungsbereichs von Friedrich- und Bahnstraße. Diese hätte nur im kommenden Jahr stattfinden können, hatte der Magistrat betont, da die Friedrichstraße während der Brückensanierung zur Umleitungsstrecke wird.

+ Die Einweihung im September 1969 mit tausenden Schaulustigen war unserer Zeitung eine ganze Seite wert. © Repro: Schaible „Ja, es ist korrekt: Es wird eine mehrere Monate dauernde Vollsperrung geben“, sagt Weise. Denn die Arbeiten seien überaus kompliziert. So müssen die Auflageelemente, auf denen die Brücke auf den Pfeilern liegt, erneuert werden. Dazu wird die Brücke im Ganzen angehoben. Kompliziert sind auch die Vorarbeiten: „Unten fließt der Bahnverkehr, das erschwert die Arbeiten natürlich. Denn das ist ja keine ganz unbedeutende Strecke und da darf es keinerlei Beeinträchtigungen geben“, sagt Weise. Es sei ein langer Prozess, die gesamte Maßnahme mit den Zuständigen bei der Bahn abzustimmen. Aber genau deshalb befassen sich die Fachleute schon heute intensiv mit einer Baustelle, die erst 2018 eingerichtet wird.

Vorgesehen sei, unter der Brücke eine Plattform zu errichten mit zusätzlichen Netzen, damit auf keinen Fall etwas auf die Bahnstrecke fallen kann. Denn es werden nicht nur die Auflageflächen erneuert, vielmehr erhält das gesamte Brückenbauwerk eine Grundsanierung: „Schon jetzt bröckelt ab und zu mal was ab“, berichtet Weise. Und auch die Fahrbahn wird erneuert. Die Details werden bei einer abschließenden Brückenprüfung im kommenden Jahr geklärt. Parallel dazu wird ein großflächiges Umleitungskonzept erarbeitet. Innerhalb des Stadtgebiets gibt es als Alternative nur die Unterführung zwischen Liebig- und Paul-Ehrlich-Straße; dazu kommt die Nordumgehung. „Aber das ist machbar“, ist sich der Fachbereichsleiter sicher.

Dass Langen derzeit finanziell in der Klemme steckt und noch immer keine Straßenbeitragssatzung hat (die Aufsichtsbehörden also keinerlei Straßensanierungen genehmigen), ist in diesem Fall ohne Belang: „Das ist ein Sonderbauwerk, das kann auch die Haushaltslage nicht stoppen“, sagt Weise. Und er weiß: „Das kostet eine Menge. Aber es wird auch relativ umfangreich gegenfinanziert über das kommunale Investitionsprogramm des Landes.“

Dass die Stadt überhaupt für die Brücke über die Bahn zuständig ist, ist dem Bau der Nordumgehung geschuldet: „Wir mussten sie übernehmen, als Südliche Ringstraße und Mörfelder Landstraße von der Bundesstraße zu innerstädtischen Straßen zurückgestuft wurden“, erläutert Weise.