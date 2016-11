Bunte Fenster als Tore zu Gott

Kunstwerke in der Stadtkirche

+ © ms Am Ziel: Nach dreijährigem Entstehungsprozess konnten Professor Johannes Schreiter und Pfarrer Reinhard Zincke die neuen Fenster der Stadtkirche jetzt der Öffentlichkeit vorstellen. © ms

Langen - Licht flutet durch die abstrakten und klaren Formen der kunstvollen Fenster in das Querschiff der Stadtkirche. „Es ist vollbracht“, verkündet Pfarrer Reinhard Zincke stolz, denn es war ein langjähriger Prozess bis zur Verwirklichung. Von Sina Gebhardt

Nun aber bereichern vier neue Fenster des renommierten Glaskünstlers Professor Johannes Schreiter das Gotteshaus; sie wurden am Sonntag im Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt. Göttliches Gold, österliches Weiß und himmlisches Blau sind die vorherrschenden Farben der je zwei Andachtsfenster auf der Nord- und Tauffenster auf der Südseite, die mal durch gradlinige Formen voneinander abgegrenzt sind, mal fließend ineinander übergehen. Die zurückhaltende Farbklänge schaffen „eine Oase der Stille, eine in unserer heutigen Zeit verstoßene Kraftquelle“, erklärt Schreiter seine Kunstwerke und ergänzt augenzwinkernd: „Aber sie sind keine spirituelle Schlaftablette.“ Die Entstehungsgeschichte seiner Fenster wiederzugeben würde den Zeitrahmen des Gottesdienstes sprengen, deshalb konzentrieren sich der bekannte Glaskünstler und Pfarrer Zincke darauf, den Kirchenbesuchern ihre Symbolik näher zu bringen.

„Fenster sind die Tore zu Gott“, so Zincke. Diese Aussage ist dabei wortwörtlich zu nehmen, denn Schreiters Fenster zeigen die Auseinandersetzung mit Gott in unterschiedlichen Facetten. Das eindrucksvolle Gold, das Gott symbolisiert, bildet das Fundament der Andachtsfenster. Weiß und Gold erstrecken sich strahlenförmig über die gesamte Höhe durch das Blau: „Göttliches Gold, umschlossen von der Farbe des Himmels, durchdrungen von dem Weiß des Christusgeschehens, verbindet es Oben und Unten“, interpretiert Zincke. In der unteren Hälfte finden sich die Schreiter-typischen U-Figuren, die in alle Richtungen auftreten. Nach oben geöffnet warten sie darauf, gefüllt zu werden, strecken die Hände gen Himmel in Anbetung, Sehnsucht und leidenschaftlicher Fürbitte, denn „Gebete für die Welt sind jetzt notwendiger als je zuvor“, erläutert der Künstler.

Auf der gegenüberliegenden Südseite überraschen die Tauffenster, denn von zu erwartenden segnenden Händen, Tauben oder gar Engeln fehlt jegliche Spur. Blau in vielfachen Schattierungen ist die dominierende Farbe, doch im linken Fenster klafft ein dunkles Loch aus Grau und Schwarz – ein Grab. „Wie aber passen Geburt, Taufe und Grab zusammen?“, fragt Zincke. Ein heller Strahl, fließend von Gold zu Weiß übergehend, darin ein türkisfarbener Tropfen, dringt in das dunkle Loch hinein: „Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, das Wasser der Taufe benetzt seinen Kopf. Mit Christus taucht er unter in das dunkle Grab – um verwandelt wieder hervorzukommen.“

Die vielschichtige, durchdachte Symbolik der Fenster wird mit jedem Wort nachvollziehbarer und verständlicher. Selbst die „Störenfriede“, wie Schreiter seine spröden, scheinbar willkürlich platzierten Linien nennt, die sich in jedem Fenster wiederfinden, haben eine Botschaft: „Es sind belebende Bildelemente, die jeder Utopie einer heilen Welt widersprechen – wir leben nun mal in einer gefallenen Welt.“

Drei Jahre dauerten Planung und Einbau der Fenster, wobei sich die Kosten auf 100 000 Euro belaufen. 80 000 Euro davon seien bereits bezahlt, so Zincke, dank des Vereins der Freunde der Langener Stadtkirche, der bislang rund die Hälfte der Kosten trug, sowie privater Spender, Vereine und Stiftungen. Die Kollekte des Gottesdienstes ist ebenfalls für die Finanzierung der Fenster bestimmt, die nun rechtzeitig eingebaut sind, um bei der ARD-Übertragung der Christvesper zu Weihnachten in vollem Glanz zu erstrahlen.