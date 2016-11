Burger King im Anflug aufs Neurott

Spatenstich Anfang kommender Woche

Langen - Im Wirtschaftszentrum Neurott entsteht eine Filiale der Fastfood-Kette Burger King. Anfang kommender Woche wird der erste Spatenstich vorgenommen für das Bauprojekt, das den Beginn einer Entwicklung auf dem sogenannten Ziegler-Areal darstellt. Von Markus Schaible

Es ist das Gelände, das von der Pittlerstraße, der Nordumgehung/B 468 sowie der Auffahrt auf diese in Richtung Offenthal umrahmt wird. Burger King will in Deutschland in den kommenden sechs Jahren jede Woche eine neue Filiale eröffnen. Das hatte Deutschland-Chef Andreas Bork erst am Wochenende im Interview mit der „Welt am Sonntag“ angekündigt. Die Zahl soll von derzeit rund 700 auf 1000 steigen. In Langen ist Burger King die erste Schnellrestaurant-Kette, die sich ansiedelt. In Egelsbach gibt es einen McDonald’s.

