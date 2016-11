Gymnasium: An Gerüchten nichts dran

Dreieichschule in Langen

Langen - Für die Eltern von Viertklässlern beginnt derzeit die Entscheidungsfindung: Welche weiterführende Schule soll unser Kind ab kommendem Sommer besuchen? Mit allerlei Aktionen machen sich Dreieich-, Albert-Einstein- und Adolf-Reichwein-Schule bekannt und stellen ihre Angebote vor. Von Markus Schaible

Dabei muss Heidi Höreth-Müller, Leiterin der Dreieichschule, feststellen, dass offenbar allerlei Gerüchte über ein drohendes Losverfahren bei der Aufnahme der Schüler am Gymnasium durch die Stadt geistern. Sowohl beim Tag der offenen Tür vergangenen Samstag als auch telefonisch seien entsprechende Anfragen an sie und ihre Kollegen herangetragen worden. Diese Gerüchte entbehrten zum aktuellen Zeitpunkt aber jeglicher Grundlage, so Höreth-Müller. „Natürlich müssen wir ehrlich sagen: Ausschließen kann man das nie. Aber: Es hat in der langen Geschichte unserer Schule erst zwei Mal ein Losverfahren bei der Aufnahme gegeben.“

Was sie sicher sagen könne: „Es wird wieder sechs fünfte Klassen geben, das sind maximal 180 Schüler.“ Dabei würden einige Plätze für Wiederholer des aktuellen Jahrgangs freigehalten, somit könnten etwa 175 Schüler aufgenommen werden. 2014, als das letzte Mal gelost wurde, habe es rund 200 Anmeldungen gegeben. Wie viele es dieses Mal werden, zeige sich erst im Frühjahr.

