Dreimal Gold für die Amigos

Auszeichnungen während des Konzerts

+ © Strohfeldt Bei ihrem Auftritt in der ausverkauften Stadthalle begeisterten die Amigos das Publikum, das zudem Zeuge der Überreichung von drei Goldenen Schallplatten wurde. © Strohfeldt

Langen - Für die Besucher des Konzerts der Amigos in der ausverkauften Stadthalle war schon der Auftritt der Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich an sich ein tolles Erlebnis – doch sie wurden am Mittwochabend auch Zeugen eines auf der aktuellen Tournee mit Sicherheit einzigartigen Ereignisses: Kurz vor der Pause wurde es auf der Bühne nämlich plötzlich voll.

Die Amigos stehen aktuell mit ihrem neusten Album „Wie ein Feuerwerk“ auf Platz eins der Hitparaden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und weil die Verkaufszahlen entsprechend sind, waren Vertreter ihrer Plattenfirma aus allen drei Ländern nach Langen gekommen, um ihnen dafür drei Goldene Schallplatten zu überreichen.

Dreimal Platz eins, das ist dem (1970 noch als Quartett gegründeten) Duo aus dem mittelhessischen Villingen bereits mit den beiden vorigen Alben „Sommerträume“ und „Santiago Blue“ geglückt und auch Gold gab es bereits mehrfach. Insofern ist klar, was die Besucher in der Stadthalle geboten bekamen: ein Potpourri aus Hits – volkstümliche Schlager, die die Fans vor allem im reiferen Alter ein ums andere Mal begeisterten. (ble)