Eingeschränkte Behandlungszeiten zwischen den Jahren

Hausärztliche Bereitschaftsdienstzentrale in der Klinik

+ © dpa EU-Minister beschließen Richtlinien zu Arbeitszeit © dpa

Langen - Wer zwischen den Jahren eine hausärztliche Behandlung benötigt, erhält diese nicht wie in früheren Jahren in der Notdienstzentrale in der Asklepios Klinik. Vielmehr müssen die Hausärzte auf Anordnung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ihre Praxen entweder offen halten oder sich selbst um eine Vertretung kümmern. Von Markus Schaible

Niedergelassene Ärzte sind vom Gesetz her verpflichtet, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche für ihre Patienten da zu sein. Da dies natürlich nicht machbar ist, haben die Mediziner hausärztliche Bereitschaftsdienste (im Volksmund Notdienstzentralen) ins Leben gerufen. Die für Langen, Egelsbach und Dreieich befand sich früher in einem Gebäude des DRK an der Auffahrt zur Asklepios Klinik, seit einigen Jahren ist sie in dem Krankenhaus selbst im hinteren Teil des Erdgeschosses untergebracht. „Und das hat all die Jahre gut funktioniert“, sagt Dr. Matthias Scholz, Vorsitzender des Medizinischen Qualitätsnetzes Langen/Dreieich (MQLD).

Allerdings ist nun nicht mehr das MQLD für den Betrieb zuständig, sondern die KV. Diese Körperschaft des öffentlichen Rechts sehe sich zwar als Ärztevertretung, agiere allerdings auf Anweisung des Landes Hessen, erklärt Scholz. Mit dem Ansinnen, eine einheitliche Versorgung im gesamten Bundesland zu gewährleisten, habe die KV alle Bereitschaftsdienstzentralen übernommen. Und dabei – wie in Langen – überdurchschnittliche Angebote beschnitten.

„Wir hätten gerne eine Versorgung rund um die Uhr auch zwischen den Jahren angeboten“, betont Scholz. „Es ist einfach bei den Menschen so drin, dass sie in dieser Zeit in die Bereitschaftsdienstzentrale gehen.“ Aber der Vorschlag des MQLD, die Räume vom 27. bis 29. Dezember anzumieten und mit Ärzten zu besetzen, sei von der KV abgelehnt worden. Deshalb müssten nun die Hausärzte an diesen Tagen entweder ihre Praxen öffnen oder mit Kollegen eine Vertretungsregelung vereinbaren. Scholz empfiehlt den Bürgern, sich rechtzeitig vor den Feiertagen zu informieren, ob ihre Praxis geöffnet hat oder welcher Mediziner die Vertretung übernehme.

Medizin kurios: Bei diesen Patienten staunt sogar der Arzt Zur Fotostrecke

Grundsätzlich gelte dabei, dass bei schweren Erkrankungen oder Verletzungen die 112 gewählt oder direkt die Klinik aufgesucht werden sollte. Dies sei aber kein Ersatz für Beschwerden, für die der Hausarzt zuständig ist. Im MQLD betrachte man die Entwicklung überaus kritisch, betont Matthias Scholz. „Als wir seinerzeit die Bereitschaftsdienstzentrale in den Räumen des DRK betrieben haben, musste jeder Arzt etwa 100 Euro im Quartal dafür bezahlen. Nach dem Umzug in die Asklepios Klinik haben wir es sogar geschafft, dass sich diese komplett selbst getragen hat.“ Doch seitdem die Kassenärztliche Vereinigung die Regie übernommen hat, müsse jeder Arzt in Langen, Egelsbach und Dreieich pro Quartal 1500 Euro dafür bezahlen. „Und das, obwohl sie nun einen deutlich schlechteren Service anbietet als bisher“, kritisiert Scholz.

Nur an Feiertagen rund um die Uhr

Der hausärztliche Bereitschaftsdienst im Erdgeschoss der Asklepios Klinik ist vom 23. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar rund um die Uhr geöffnet. Vom 27. bis 29. Dezember gelten lediglich die üblichen Abendsprechzeiten von 19 bis 23 Uhr. Tagsüber sind die Hausärzte zu kontaktieren, die entweder geöffnet haben oder auf dem Anrufbeantworter eine Vertretung angeben.