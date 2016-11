Erfolgsbilanz im sozialen Wohnungsbau

Stadtwerke Langen Immobilien GmbH besteht seit 25 Jahren

Langen - Gute Wohnungen für vergleichsweise günstige Mieten: Mit diesem Ziel wurde vor 25 Jahren die Wohnungsbaugesellschaft der Stadtwerke Langen gegründet. Von Anfang an mit dabei und sozusagen „Vater“ des Unternehmens: Manfred Klein. Er kann nun auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert zurückblicken.

Die Stadt Langen hatte, nicht zuletzt aufgrund des früheren Hessischen Übergangswohnheims, zu Beginn der 1990er Jahre einen besonderen Bedarf an Sozialwohnungen. „Die Idee war, den sozialen Wohnungsbau voranzubringen und dabei den steuerlichen Querverbund zu nutzen“, erinnert sich Klein. Heute bewirtschaftet die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH (SWL-I) rund 140 Mietwohnungen. Zu deren Finanzierung trug seinerzeit auch der Bau von 21 Eigentumswohnungen bei, die allesamt rasch Abnehmer fanden.

Aktuell ist zwar kein neues Projekt geplant, doch Manfred Klein, der seit Beginn neben dem jeweiligen Stadtwerke-Direktor als Geschäftsführer fungiert, schließt nicht aus, dass die Gesellschaft in absehbarer Zeit mit Unterstützung der öffentlichen Hand wieder investiert: „Wir müssen zusätzlichen Wohnraum schaffen für Leute, die sich die Langener Terrassen nicht leisten können“, sagt er. Geschehe dies nicht, „habe ich Angst, dass wir uns weitere Wutbürger schaffen“. Für denkbar hält Klein beispielsweise Projekte im Neubaugebiet Liebigstraße.

Klein ist ein erfahrener Gestalter, Macher und auch mit 75 Jahren voller Energie und Tatkraft. Er hat über Jahrzehnte im Rathaus gearbeitet, leitete die Kämmerei, kümmerte sich um die Unternehmensansiedlung und war für die Wohnungsbauförderung zuständig. Die gesellschaftliche Aufgabe, Einkommensschwächeren bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, hat er nie aus den Augen verloren. Gerade auch deshalb war und ist er aus Sicht der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der richtige Mann an der Spitze der Stadtwerke Langen Immobilien GmbH, wie das kommunale Unternehmen heute heißt.

Im vorigen Jahr machte die Gesellschaft einen Gewinn, der sich auf 172. 000 Euro belief. Das Plus ist kein Einzelfall. „Die Entscheidung, sich vor 25 Jahren im Bau von bezahlbarem Wohnraum zu engagieren, war nicht nur unter sozialen, sondern auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten richtig“, sagen Bürgermeister Frieder Gebhardt und Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski.

Damals suchten die Stadt und ihre Stadtwerke eine Möglichkeit, für Menschen mit knappem Geldbeutel Wohnraum im hochpreisigen Rhein-Main-Gebiet zu schaffen und entschieden sich für eine eigene GmbH. Land, Bund und die Stadt selbst gewährten zinsgünstige Darlehen, um die Mieten auf relativ niedrigem Niveau zu halten (sie liegen heute bei 4,50 bis 6,39 Euro pro Quadratmeter). Gebaut wurde immer nach dem neuesten Stand der Energiespartechnik. Dadurch sind die Nebenkosten – auch heute noch – relativ gering.

Seit Gründung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ist Langen weiter gewachsen, die Bevölkerung auf aktuell rund 38. 500 Einwohner gestiegen. Die Wohnungsnachfrage ist groß. Und es wird rege gebaut wie zurzeit an der Elisabeth-Selbert-Allee im Langener Norden oder im Belzborn. Klein denkt aber stets an jene, die aufgrund ihres Einkommens die gängigen Mieten nicht zahlen können und für die keine Eigentumswohnungen infrage kommen. „Wir werden deshalb nach Auslaufen der Preisbindung für geförderte Wohnungen nach 25 Jahren bei unserem sozialverträglichen Niveau bleiben“, betont er. Fakt sei aber auch, dass sich Langen nicht zu verstecken brauche. Gemeinnützige Gesellschaften und Private hätten in den vergangenen Jahrzehnten vor Ort rund 4 000 Sozialwohnungen gebaut. Das seien mehr als in allen anderen Kommunen des Kreises zusammen.

