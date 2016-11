Noch mehr bittere Pillen

Regierungspräsidium zwingt Stadt zu Sparkurs

Langen - Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt fährt gegenüber der Stadt einen knallharten Kurs: Bis 2019 muss Langen einen ausgeglichenen Etat vorlegen. Werde dies nicht im Haushaltssicherungskonzept nachgewiesen, gebe es keine Genehmigung für den Etat 2017. Von Markus Schaible

Das sei „nicht verhandelbar“. Deshalb soll die Grundsteuer nun noch stärker angehoben werden als geplant. Seit 2009 hat die Stadt keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorgelegt; im kommenden Jahr fehlen laut Entwurf 5,6 Millionen Euro (Erträge 86,5, Aufwendungen 92,1 Millionen). Um Geld in die Kasse zu bekommen, wurde die Grundsteuer B bereits in mehreren Schritten deutlich erhöht, aktuell liegt sie bei 550 Prozentpunkten. Bis 2020 sollte sie jährlich um weitere 50 Punkte erhöht werden; bis dahin hatte das Land nach früheren Vorgaben eine „schwarze Null“ gefordert. Doch das Hessische Innenministerium hat diese Frist verkürzt – und daran hält das Regierungspräsidium eisern fest. „Wir haben versucht, uns dagegen zu wehren“, sagt Fachbereichsleiter Uwe Daneke: „Vergeblich.“

Und so hat die Verwaltung das Haushaltssicherungskonzept umgeschrieben. Neben der Anhebung der Kitagebühren ist vor allem eine weitere, drastische Erhöhung der Grundsteuer im Jahr 2019 geplant – nach jetzigem Stand (also wenn sich die Finanzsituation nicht unerwartet verbessert) um 185 Punkte. Nächstes Jahr und 2018 würde es bei 50 Punkten mehr bleiben. Letztlich würde Langen dann bei einem Hebesatz von 835 liegen. Mit höheren Steuersätzen ist Langen nicht allein, betont Bürgermeister Frieder Gebhardt. In Rüsselsheim liegt die Grundsteuer heute schon bei 800 Punkten und in Nauheim (Kreis Groß-Gerau) sogar bei 960.

Umgerechnet machen 50 Punkte bei einer Wohnung von 70 Quadratmetern knappe 25 Euro im Jahr aus, bei einem Reihenhaus (90 Quadratmeter) 40 Euro und bei einem Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern rund 68 Euro. „Wir wissen, dass es immer Leute gibt, denen das richtig wehtut“, bedauert Gebhardt. Andererseits müssten die Bürger auch immer bedenken, dass sie in Langen dafür etliches geboten bekämen.

Im Rathaus selbst gelte ein strikter Sparkurs. Die Budgets der Fachbereiche sind bis 2020 auf den Wert von 2015 eingefroren. Das heißt: Trotz Preis- und tariflich bedingter Gehaltssteigerungen darf nicht mehr ausgegeben werden. Auch Stellen werden reduziert. Eine Ausnahme macht lediglich der Sozialbereich und dort vor allem die Kinderbetreuung. „Eine Begrenzung ist dort völlig undenkbar, denn wir müssen dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung Genüge tun und unser Angebot deshalb erweitern“, sagt Gebhardt. Das sei gut so, bedeute aber höhere Kosten für die Stadt.

Auf der Einnahmenseite ist zu vermelden, dass die Gewerbesteuereinnahmen dieses Jahr eine Million Euro über den Erwartungen liegen. Gebhardt hat daraufhin den Ansatz für 2017 auf zwölf Millionen Euro hochgesetzt und geht für die Zukunft von weiteren Steigerungen aus. Das gilt auch für die Einnahmen aus der Einkommensteuer, die durch das Bevölkerungswachstum kontinuierlich zunehmen. Aktuell ist sie mit einem Aufkommen von 22,3 Millionen Euro die wichtigste Geldquelle der Stadt und wird angesichts eines erwarteten Zuzugs von etwa 4 000 Menschen durch die Neubaugebiete Liebigstraße, Elisabeth-Selbert-Allee und Belzborn noch wesentlich stärker sprudeln, allerdings mit einem großen zeitlichen Versatz. „Ein Neubürger wirkt sich im Einkommensteueranteil erst in fünf bis sieben Jahren aus“, erläutert Gebhardt.

Wobei die Steuereinnahmen nicht zur Gänze in Langen bleiben – im Gegenteil: Tief in die Tasche greifen muss die Stadt nämlich für die Umlage an den Kreis Offenbach (hauptsächlich für die Schulen). Von jedem Euro an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisung vom Land überweist die Stadt rund 50 Cent nach Dietzenbach; Gleiches gilt bei der Grundsteuer bis zu einer Höhe von 357 Punkten (alles darüber bleibt komplett bei der Stadt). Und von einem Euro an Gewerbesteuer gehen gar 60 Prozent weg: 20 Cent ans Land, 40 an den Kreis. Beraten wird das aktualisierte Haushaltssicherungskonzept vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 15. November (Rathaus, 19.30 Uhr), die endgültige Entscheidung trifft die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr.