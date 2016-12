Gehwege werden schöner

Umgestaltung der unteren Bahnstraße

Langen - Die nördlichen Gehwege in der unteren Bahnstraße werden zwischen Marien- und Luisen- sowie Anna- und Wiesenstraße umgestaltet. Von Markus Schaible

Die große Mehrheit der Stadtverordneten stimmte für den Plan, dazu noch vorhandene Zuschüsse aus dem Stadtumbauprogramm zu nutzen – lediglich die FWG-NEV votierte dagegen. Die Versiegelung von Flächen nannte Heinz-Georg Sehring als Grund für die Ablehnung, und die Verführung durch das Land, Geld auszugeben, während gleichzeitig den Bürgern weitere Belastungen auferlegt würden.

„Wir können nicht an der Liebigstraße weiteren Einzelhandel ansiedeln und die Bahnstraße verkommen lassen“, entgegnete Dr. Andreas Keppeler (CDU). „Absolut sinnvoll“ sei die Maßnahme, befand Rainer Bicknase (SPD). Mit dem Umbau werde das ergänzt, was bereits vor dem Kaufhaus Braun und dem Tedi gemacht worden sei, betonte Jens Duffner (Grüne). Es sei auch eine Würdigung und Unterstützung der Gewerbetreibenden und Hausbesitzer, die sich finanziell daran beteiligt hätten. Die Gesamtmaßnahme ist mit 685.000 Euro kalkuliert, an Landeszuschüssen werden 405.000 Euro erwartet.

