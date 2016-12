Großeinsatz im Hochhaus an der Südlichen Ringstraße

Rauchmelder schlägt Alarm

Langen - Große Aufregung am Donnerstagabend in einem Hochhaus an der Südlichen Ringstraße, nahe dem Friedhof. Im sechsten Stock des Gebäudes hatte um 18.37 Uhr ein Heimrauchmelder Alarm ausgelöst – die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Die Feuerwehr stellte Rauchaustritt und Brandgeruch aus der betroffenen Wohnung fest. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete die Wohnungstür gewaltsam. In der Küche brannte Essen auf einem Herd, das von den Feuerwehrleuten entfernt wurde. Personen waren nicht in der Wohnung. Mit einem Drucklüfter wurde der Rauch aus den Räumen geblasen und die Einsatzstelle anschließend der Polizei übergeben. (ble)

