Parkhaus-Kompromiss: „Gute Lösung für alle Seiten“

Mehrheit in Stadtverordnetenversammlung für Quartierszentrum Liebigstraße

Langen - Der Parkhaus-Kompromiss überzeugte auch die Stadtverordnetenversammlung: Gegen die Stimmen von FDP und drei FWG-NEV-Politikern wurde in der jüngsten Sitzung der Weg frei gemacht für den Bau des Quartierszentrums Liebigstraße. Von Markus Schaible

Nördlich des Bahnhofs und neben dem Alpha-Hochhaus soll auf dem ehemaligen Stadtwerke-Areal ein Ladenzentrum mit einem großen Supermarkt als „Anker“ entstehen. Investor ist die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB) mit Sitz in Hamburg. Die Planung sieht insgesamt knapp 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche vor, wobei bevorzugt Einzelhändler mit Sortimenten angesiedelt werden sollen, die es in der Innenstadt bislang nicht gibt. Zur Weserstraße hin ist zudem eine Wohnbebauung vorgesehen, die HBB mit Partnern realisieren will.

Schon 2012 sei das Gesamtkonzept für das neue Wohngebiet Liebigstraße beschlossen worden, rief Eberhard Heun (SPD) in Erinnerung. Dieses solle viele Neubürger (die Schätzungen reichen von 2500 bis 3500) nach Langen bringen. „Deshalb brauchen wir einerseits eine Nahversorgung für diese“, sagte Heun, andererseits solle das Quartierszentrum eine Anbindung an die bestehenden Geschäfte im Bereich Friedrich- und Bahnstraße herstellen. „Es geht um die Erweiterung der Innenstadt.“ Ganz wichtig sei, so Heun: „Hier wird nicht auf der grünen Wiese gebaut.“ Das Projekt werde zudem den Eingangsbereich der Stadt für Zugreisende erheblich aufwerten. Für das Parkhaus sei ein „vernünftiger Kompromiss“ gefunden worden, so der Sozialdemokrat. Der geplante Komplex war bekanntlich bei den Bewohnern benachbarter Häuser wegen seiner Höhe auf scharfe Kritik gestoßen. Nun ist jedoch festgeschrieben, dass er maximal vier Stockwerke hoch wird.

Dr. Andreas Keppeler (CDU) rief noch einmal die Diskussionen in den Ausschüssen in Erinnerung, in denen es zum Teil zwischen Verwaltung und Politik heftig gekracht hatte. „Wir sind unterschiedliche Teams, aber keine Gegner“, versuchte er nun, die Wogen etwas zu glätten. Da aber die Verwaltung bei Verhandlungen von den Investoren häufig einem großen Druck ausgesetzt werde, könne das Parlament zusätzlich etwas bewirken. Denn der Investor solle das Gebiet zwar für sich rentabel, aber natürlich auch für die Stadt positiv erschließen. Den vorab von der SPD geäußerten Vorwurf, die Union würde sich wegducken oder Entscheidungen verzögern, wies Keppeler zurück. Schließlich sei eine gute Lösung gefunden worden: „Unsere Arbeit hat Früchte getragen.“

Apps und Sensoren: Helfer bei der Parkplatzsuche Zur Fotostrecke

Früchte, die die FDP nicht sehen mag. „Brachen will keiner, aber wir wollen dort keinen Wohnraum und keine Verkaufsflächen“, so Rolf Diefenthäler: „Das ist nicht der richtige Standort.“ Seine Partei halte an der früheren Intention fest, dort Gewerbe anzusiedeln – das sei aber viele Jahre lang erfolglos versucht worden, musste er sich von den Befürwortern des Quartierszentrums vorhalten lassen.

Zu denen gehören nicht nur die Grünen (Rainer Schöner: „Ein wichtiger Schritt für die Entwicklung unserer Stadt“) und die UWFB, sondern sogar die Linken. Zum einen seien die Bürgerinteressen berücksichtigt worden, so Joost Reinke. Zum anderen bewerte seine Partei den langfristigen Vertrag mit dem Supermarktbetreiber sehr positiv.

Rubriklistenbild: © picture alliance / ZB