Die Hausmann-Bude ist Kult

Imbiss auf der Bahnstraße existiert seit 50 Jahren

+ © Strohfeldt Madeline Seifried, Karin Hausmann und Laura Seifried (von links) sind drei der fünf Damen, die im Jubiläumsjahr Hungrige im Hausmann-Imbiss auf der Bahnstraße verköstigen. © Strohfeldt

Langen - Dieses Jubiläum riecht nach Pommes frites, Bratwurst, Nierenspieß – und bodenständiger Arbeit. Von Holger Borchard

Vor allem steht es für eine Kontinuität, die weit und breit ihresgleichen sucht: Seit einem halben Jahrhundert brutzelt es im Winterhalbjahr im Imbiss der Familie Hausmann auf der Langener Einkaufsmeile. Zwar haben die Standorte im Laufe der Jahrzehnte gewechselt, vier an der Zahl waren’s bisher, aber irgendwo in der Bahnstraße war die Hausmann-Bude stets zu finden – ohne Unterbrechung. Premiere feierte „Hausmann’s Express Imbiss“ anno 1966 auf dem ehemaligen Sallwey-Grundstück in der Bahnstraße 67, wo heute der Nahkauf-Markt zu finden ist. Dort stand die Bude sechs Jahre. Im Interimsjahr 1972 fand man sie in der Bahnstraße 11 (heute Sitz der Volksbank sowie der Redaktion unserer Zeitung) vor, ehe es 1973 in die Bahnstraße 33 (heute Rossmann) ging. Seit 1983, also mittlerweile im 34. Jahr, ist Hausmann’s Express-Imbiss noch ein Stückchen weiter oben, nämlich in der Bahnstraße 5 zu finden.

„Die ganze Familie hat schon drin gestanden – jeder musste mal rein und ran“, erzählt Wenzel Hausmann. Er ist derjenige aus der Schausteller-Familie, deren Name von Frankfurt bis Darmstadt, von der Wetterau bis in den Odenwald untrennbar mit Rummelplätzen, Dippemessen, Imbissbetrieben verbunden ist, der sich federführend um den Langener Imbiss kümmert.

Untrennbar verbunden ist die Bude freilich mit einem anderen Namen: Anna-Elisabeth Hausmann. Die 2007 verstorbene „Mutter der Kompanie“ – von allen nur „Chefin“ genannt – stand mit 89 noch hinter dem Tresen. „Wenn die Mutter im Imbiss war, sind mehr Leute gekommen“, verrät Wenzel Hausmann ein offenes Geheimnis und fügt schmunzelnd hinzu: „Nicht alle wollten was essen, aber alle wollten ein Schwätzchen halten.“

Im Jubiläumsjahr schmeißt ein Damen-Quintett die zentrale Anlaufstelle für Hungrige und Durstige, die vom Schüler bis zum Anzugträger bisher noch jeden satt gekriegt hat: Karin Hausmann, Laura und Madeline Seifried sowie Hannelore Becker und Elke Schad. Von größeren Unfällen und kleineren Katastrophen ist der Imbiss in all den Jahren weitgehend verschont geblieben. „Der schlimmste Zwischenfall war ein Brand im Jahr 1987, da mussten wir ein paar Tage zumachen“, weiß Hausmann, der unbedingt eines loswerden will: „Ein Riesenlob für die Nachbarschaft. Die war und ist sensationell. Egal, wo wir in all den Jahren standen, nie hat es ein böses Wort oder Probleme gegeben.“ Nicht zuletzt deshalb können „die Hausmänner“ von sich behaupten, so manche kurzlebige Konkurrenz überlebt zu haben – was Wenzel Hausmann denn auch mit breiter Brust und breitem Grinsen tut. Das Erfolgsrezept? „Das Original ist eben nicht zu schlagen.“