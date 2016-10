„Hessischer Rock- & Pop-Preis“: Musikjury zückt die Notizblöcke

Auch dabei: die Bundessieger des Vorjahres

+ © p Für acht Euro sechs hochkarätige Bands – ein Schnäppchen für Freunde gepflegter Rock- und Popmusik. Die Anwärter auf die hessische Krone sind die Open-Doors-Gewinner The Secluded, Sängerin Alyzee, Singer/Songwriter Di Mari, das Quartett Superuse, die Rocker von April Art (im Bild) und die vier Jungs von Best Before After. © p

Langen - Wettkämpfe gehören für Musikbands nicht gerade zur Tagesordnung, insofern übt der „Hessische Rock- & Pop-Preis“ auf Nachwuchsgruppen eine besondere Faszination aus. Am Sonntag, 30. Oktober, wetteifern in der Stadthalle sechs Formationen um die hessische Rock & Pop-Krone und den Einzug ins Bundesfinale. Langen gibt sich bereits zum dritten Mal die Ehre als Gastgeber auf Landesebene.

Die Organisatoren der 28. Festivalauflage haben keinen geringeren Anspruch, als am kommenden Sonntag zusammen mit dem Publikum die beste Band Hessens zu küren. Ab 18 Uhr spielen sechs Nachwuchsgruppen um die Teilnahme am Finale im Dezember. „Wir freuen uns sehr, dass wir zum dritten Mal der Austragungsort für den Hessischen Rock- und Pop-Preis sind“, sagt Christian Staubach vom Fachdienst Kultur. „Es passt perfekt in unser Veranstaltungsprofil und mit Markus Striegl und dem langjährigen Organisator Heinz Mahr haben wir kompetente und zuverlässige Partner an unserer Seite, die für einen solchen Event sehr wichtig sind.“

Erste Interpretin auf der Stadthallenbühne ist die Frankfurter Sängerin Alyzee mit ihrem völlig neuartigen Mix aus westlichem Pop, Rock und einer Prise orientalischer Klänge. Im Anschluss wartet Singer/Songwriter Di Mari aus Bad Nauheim mit einem musikalischen Kontrastprogramm auf, denn sein Akustik-Folk-Pop-Rock-Gebräu berührt vor allem mit viel Gefühl. Freunde von Indie-Pop-Rock kommen mit Superuse aus Frankfurt auf ihre Kosten, während das Quartett von Best Before After eher im klassischen Rock-Pop-Bereich zu Hause ist. Mit The Secluded erwartet das Publikum die Gewinner des Nachwuchswettbewerbs des Isenburger Open-Doors-Festivals. Die Frankfurter Jungs wollen mit Alternative Rock bei Fans und Jury punkten. Und gegen Ende wirds dann nochmal laut, denn die Gießener Formation April Art steht für kickenden Crossover-Alternative-Rock mit weiblicher Röhre. Zum furiosen Abschluss übernehmen noch mal die Vorjahressieger, The Jukes, das Kommando in der Stadthalle. Sie holten vergangenes Jahr nicht nur den Landes-, sondern auch den Bundestitel. Übrigens gilt das auch für die Sieger von 2014 und 2013.

Die Vorauswahl für dieses Jahr traf die Bundesjury des Wettbewerbs Ende August anhand von eingeschickten Tonträgern. Wie in allen anderen Bundesländern auch, präsentieren die sechs Bands in der Stadthalle jeweils 15 Minuten eigene Songs und werden am Ende vom Publikum und der Jury beurteilt – wobei die öffentliche Bewertung zu 40 Prozent, das Expertenvotum zu 60 Prozent einfließt. Die Jury achtet dabei auf Komposition, Spieltechnik, Gesang, Arrangement, Text, Originalität und Kreativität, die Besucher entscheiden rein nach Gusto. Die Band mit den meisten Stimmen darf sich dann am 10. Dezember beim Bundeswettbewerb im Kongresszentrum Siegerlandhalle in Siegen mit den Gewinnern der anderen Bundesländer messen.

Der „Deutsche Rock & Pop Preis“ ist nach den Worten der Verantwortlichen der bundesweit größte und bedeutendste Wettbewerb des Genres. Vielen Größen im Musikbusiness diente er einst als Sprungbrett – darunter Künstlern wie Pur, Ganz schön Feist, Juli. „Wir selbst wurden damals Zweiter“, erinnert sich Mitorganisator Striegl. Geschlagen geben musste sich seine Band seinerzeit einer Gruppe namens Sunnyglade – „die heißt heute Juli...“, eröffnet der Café-Beans-Mitbetreiber schmunzelnd.

Insofern ist Striegl dem Wettbewerb schon sehr viele Jahre verbunden. Die Ausrichtung des Landesentscheids gehört zu seinen größten Projekten im Jahr. Was die Qualität der Bands angeht, ist der Musiker immer wieder überrascht: „Was die heutzutage an Demos schicken, ist fast auf dem Niveau, als hätten sie schon eine Plattenfirma hinter sich“, so Striegl. Das sei zu seiner Zeit (Stichwort: „Kassetten“) noch völlig anders gewesen.

Die Karten für das Landesfestival in der Stadthalle kosten acht Euro und sind zu haben an der Hallenbadkasse im Stadthallenkomplex, im Reisebüro Mister Travel (Westendstraße 2 in Langen oder Ernst-Ludwig-Straße 55 in Egelsbach), im Buchladen am Lutherplatz, im Café Beans und an allen Vorverkaufsstellen von AD Ticket. Die Abendkasse (Preis: zehn Euro) öffnet ab 17 Uhr. (cor)

Weitere Infos: www.drmv-hessen.de