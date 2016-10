Kick zum Bundesentscheid

Hessischer Rock & Pop-Preis in der Stadthalle

Langen - Das Finale um den Hessischen Rock & Pop-Preis lockte nur relativ wenige Zuschauer in die Langener Stadthalle – die Spielfreude der sechs beteiligten Bands konnte das jedoch nicht trüben. Von Timo Kurth

Viele junge Bands suchen vergeblich ein Sprungbrett auf die großen Bühnen des Landes. „Unsere letzte Platte hat nur ein knappes Plus für die Bandkasse ergeben – viele Musiker kennen sicher das Problem", sagt auch Miro Kania, Sänger der Band The Secluded aus Frankfurt während des Gigs beim 28. Hessischen Rock & Pop-Preis in der Langener Stadthalle. Die Organisatoren vom Deutschen Rock & Pop Musikerverband und der Stadt Langen möchten Musikern die Möglichkeit bieten, weiterzukommen. Der Gewinner fährt zum Bundesentscheid des renommierten Wettbewerbs nach Siegen, der bereits Musikgrößen wie Pur oder Juli hervorbrachte.

„Das Wort Wettbewerb ist aus meiner Sicht allerdings ein wenig falsch“, sagt Moderator und Mitveranstalter Markus Striegl zu Beginn des Abends. „Bands müssen sich nicht gegenseitig messen, für mich ist es eine Art Festival – denn Musik ist letztlich eine Frage des Geschmacks.“ Einen Gewinner soll es an diesem Abend trotzdem geben. Das Publikum bekommt beim Eintritt in die Halle einen Stimmzettel, um die Band auszuwählen, die am besten gefällt. 60 Prozent der Wertung erfolgen allerdings durch das Votum einer Fachjury. „Das soll einfach verhindern, dass die Band gewinnt, die die meisten Leute mitgebracht hat“, erklärt Striegl.

Daraufhin heißt es Bühne frei. Für alle Musiker sind 15 Minuten vorgesehen. Wenig Zeit, um sich selbst zu präsentieren. Gleich zu Beginn zieht die Sängerin Alyzee aus Frankfurt alle Register. Die attraktive Deutsch-Türkin kombiniert orientalische Einflüsse mit Hardrock, aber auch seichte Popmelodien finden ihren Platz. Die rund 150 Gäste bekommen ihren gebührenden Einstieg in den Abend.

Mit einigen Dezibel weniger wartet der nächste Künstler auf: Der Singer-/Songwriter Di Mari kommt aus Bad Nauheim und schreibt deutsche und englische Texte. Sein Song „Augen auf“ kritisiert die Entfremdung in einer Gesellschaft, in der „jeder nur an sich denkt“. Im Hinblick auf aktuelles Weltgeschehen voller Terror und Angst stellt er klar: „Wenn jeder ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigt, wäre die Welt ein besserer Ort.“ Der Song bildet einen Höhepunkt des Abends.

Es geht weiter mit klassischem Rock der Band Superuse aus Frankfurt, gefolgt von Best Before After aus Wiesbaden. Beide Bands beweisen, dass man in klassischer Rock-Besetzung das Publikum mitreißen kann. Es zeigt sich zudem, wie facettenreich das Programm des Finales ist. „Mir gefällt besonders der große künstlerische Kontrast der einzelnen Musiker und Bands“, sagt Zuschauer Martin Gulzow aus Langen.

Während die Bands bis dahin von einer Jury in einer Vorauswahl zum Wettbewerb qualifiziert wurden, hat sich The Secluded mit ihrem Sieg beim Nachwuchswettbewerb Open Doors in Neu-Isenburg eine Wildcard gesichert. Der Sound lässt sich schwer einordnen. Das Spektrum reicht von kratzigem Rock bis zu melancholisch-kuschligen Balladen.

Den Lautstärkerekord landen die Gewinner. Getreu des Mottos „Viel hilft viel“ werden die Verstärker noch einmal richtig aufgedreht. April Art aus Gießen macht „kickenden Alternative Rock“. Lisa-Marie Watz ist die Frontfrau mit der stärksten Präsenz und versteht es, das Publikum mitzureißen. Wild tanzt sie zu den harten Gitarrenriffs ihrer Bandkollegen über die Bühne. „Zu unserer Musik sitzt man in der Regel nicht an kleinen Bistro-Tischen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern in Richtung der Zuschauer, die sich niedergelassen haben. Der engagierte Auftritt von Lisa-Marie Watz und ihrer Band zahlt sich aus. April Art räumt den Publikumspreis sowie den Gesamtsieg ab und wird am 10. Dezember beim Bundesentscheid antreten.