Inspiration für den einen perfekten Tag

Hochzeitsmesse bietet alles rund ums Feiern

+ © Postl Leierkasten-Klänge zur Hochzeit? Allroundtalent Gerardo liefert Musik und allerhand mehr zum Fest. © Postl

Langen - Die Checkliste für Hochzeitspaare ist lang: Location, Musik, Essen, Dekoration, Fotograf ... Nur allzu leicht kann man bei der Planung den Überblick verlieren. Da kommt die „Hochzeiten & Events Messe“ in der Stadthalle gerade recht. Von Sina Gebhardt

Hier konnten sich am Wochenende nicht nur künftige „Ja-Sager“ Inspiration für ihr Fest holen. „Die meisten sehen nur das Wort Hochzeit und hören dann auf zu lesen“, bedauert Veranstalter Axel Schüller. Denn obwohl sich die etablierte Messe in Langen nicht nur an Brautpaare richtet, haben die wenigsten Besucher auf dem Schirm, dass man hier auch Dienstleister für Firmenfeiern oder Geburtstage finden kann. Dafür brummt das Hochzeits-Geschäft; im Schnitt werden 15 000 Euro für den schönsten Tag im Leben ausgegeben – der aus gutem Grund mehr als anderthalb Jahre im Voraus geplant wird: „Beliebte Orte zum Feiern und Musiker sind früh ausgebucht“, weiß Hochzeitsplanerin Friederike Mauritz, die seit 2015 die Langener Messe zusammen mit Schüller organisiert.

+ Die richtige Deko spielt für die schönsten Tage im Leben eine entscheidende Rolle. Die Taunussteiner Firma Nickalina plant und schmückt nach individuellem Wunsch für jeden Anlass. © Postl Also hinein in den strukturierten Dschungel aus Juwelieren, Caterern, Floristen und Fotografen. Denn alles, was man für ein gelungenes Fest braucht, findet man unter den 50 Ausstellern – fast. Bloß gute Konditoren konnte Schüller nicht an Land ziehen. „Die sind so ausgebucht, dass sie keine Kapazitäten hatten“, erklärt der selbstständige DJ, der bei seiner inzwischen fünften Messe auf Altbewährtes setzt. Viele Aussteller seien schon von Beginn an dabei und das mache sich positiv bemerkbar: „Es herrscht ein sehr guter Umgang und ein entspanntes Miteinander ohne Konkurrenzdenken.“

Natürlich lässt sich der eine oder andere Neuling in diesem Jahr ebenfalls finden. Luna Bauer etwa verführt die Besucher mit ihrem kleinen Eiswagen zu einer kühlen Leckerei. Erst vergangenes Jahr hat die 26-Jährige sich mit ihrem Eiscatering selbstständig gemacht und ist zufällig in die Hochzeitsschiene hineingerutscht. „Es bietet sich gut an, um die Lücke zu füllen, wenn das Brautpaar mal für die Fotos verschwindet. Und weil generationsübergreifend für jeden etwas dabei ist, kommt das auch immer sehr gut an.“ Mit ihrem Retro-Modell eines typisch italienischen Eiswagens trifft Bauer denn sogar einen der Trends der vergangenen Jahre: Vintage.

+ Trauringe selbst anfertigen? Bei Nina Süßbrich kein Problem. © Postl Was sich für die Zukunft an Entwicklungen abzeichnet, erlebt Hochzeitsplanerin Mauritz in ihrem Tagesgeschäft. Obwohl die Brautpaare sehr unterschiedlich seien und es zahlreiche Trends gebe, konnte die Inhaberin der Frankfurter Agentur Celebrations schon neue Tendenzen feststellen: „Neben Gold und Rosa kommt die Farbe Schwarz auch langsam wieder.“ Seit 17 Jahren nimmt Mauritz Brautpaaren eine Last von den Schultern; die meisten Kunden wenden sich an die Hochzeitsplanerin, weil ihnen die Zeit fehlt.

Andere genießen das Stöbern und Flanieren zwischen den Ausstellern: Sancho Zeller wartet geduldig, während sich seine Verlobte an der Brautmoden-Insel umschaut. „Wir suchen eigentlich Inspiration für Dekoration und Buffet“, erzählt der 31-jährige Wiesbadener. Seit sieben Jahren ist er mit seiner Evgenia zusammen, im Februar machte er ihr den Antrag und im September 2017 soll Hochzeit gefeiert werden. „Wir waren in den vergangenen Wochen eigentlich immer auf Messen unterwegs, das ist jetzt schon unsere vierte.“ Trotz des zunehmenden Zeitdrucks ist das Paar entspannt – eine erfrischende und seltene Einstellung.

Mit 900 Besuchern rechnet Schüller erfahrungsgemäß an beiden Wochenendtagen, die „Hochzeiten & Events Messe“ läuft wie jedes Jahr bestens – doch wie jedes Jahr gibt es ein Manko: „Seit fünf Jahren kriegen wir keine Langener Aussteller.“

