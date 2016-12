Hotel, Tankstelle und Veranstaltungshalle

Blick von der Ampèrestraße: Das Haus in der Mitte wird zum Hotel umgebaut, links entsteht die Veranstaltungshalle, rechts bleiben die Büros erhalten.

Langen - Das Grundstück Ampèrestraße 3-5, umschlossen von Pittlerstraße, Nordumgehung und Auffahrt auf die B486, wird sein Gesicht in den kommenden Monaten stark verändern.

Der neue Besitzer Aziz Amini erläuterte gestern am Rande des Spatenstichs für die Burger-King-Filiale seine weiteren Pläne. Neben dem künftigen Fast-Food-Restaurant ist eine Tankstelle geplant – „es gibt zwei ernsthafte Interessenten“, berichtet Amini. Baubeginn soll im März oder April sein.

Die schon vorhandenen, 1970 und 1992 entstandenen Gebäude bleiben bestehen, wenn auch nicht alle in ihrer jetzigen Form. Das als Bürohaus genutzte zur Bundesstraße hin wird ein solches bleiben. Für die beiden nahe der Einfahrt an der Ampèrestraße hat Amini andere Pläne: Eines wird zum Hotel mit etwa 30 Zimmern in der Zwei- oder Drei-Sterne-Kategorie. Das andere wird zu einer Veranstaltungsstätte umgebaut. Ein Saal soll 500, der andere 200 Personen fassen. Sie können für große Familienfeiern wie Hochzeiten, aber auch für Konferenzen oder Konzerte genutzt werden, erklärt Amini. Der Bauantrag ist gestellt, der Umbau soll ebenfalls im März oder April starten.