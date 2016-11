Initiative gegen übermäßigen Plastikmüll

Tüten nur noch gegen Geld

Langen - „Eine Tüte – oder geht es so?“ Wer in Langen oder anderswo Hemden, Schuhe, eine Flasche Wein, Parfüm oder auch nur eine Grußkarte kauft, kennt diese Standardfrage des Verkaufspersonals.

Nichts im Handel ist so klein, als dass es keine passende Tüte dafür gäbe. Im Supermarkt hingegen fragt schon lange niemand mehr, ob es eine sein darf. Das hat einen einfachen Grund: Während die Kunden im Lebensmittelhandel Geld für die Tüten bezahlen müssen, gibt es sie im übrigen Einzelhandel zum Nulltarif – inzwischen aber längst nicht mehr überall. Hintergrund ist eine freiwillige Vereinbarung des Handelsverbands Deutschland und des Bundesumweltministeriums. Schon seit Beginn des Jahres verlangen viele Läden einen Obolus von Kunden, wenn sie eine Tüte möchten. Auch der Langener Einzelhandel stellt nun um – zumindest machen einige Geschäftsleute einen Anfang.

Die Initiative Citymarketing, in der lokale Geschäfte, Stadt und Gewerbeverein zusammenarbeiten, hat sich darauf verständigt, dass die Händler für eine kleine Tüte eine Gebühr von zehn Cent erheben und für eine große 20 Cent – unabhängig davon, ob Plastik oder Papier. „Damit wollen wir vor allem die Verbreitung von Plastiktüten eindämmen“, sagt Thomas Keim von der Agentur K+K communications. Sie stehen seit Jahren in der Kritik, weil sie sich in der Natur praktisch nicht zersetzen und in den Meeren große Schäden anrichten. Aber auch Papiertüten seien ökologisch nicht automatisch vorteilhafter, betont Kaufhaus-Geschäftsführer Stephan Braun.

Die sinnvollste Lösung ist nach Keims Worten, die eigene Tüte – am besten mit anerkannten Zertifikaten wie Blauer Engel, FSC und Fair Trade – mitzubringen und so oft es geht wiederzuverwenden. Joachim Bentrup von Tee & mehr macht längst die Erfahrung, dass viele Kunden einen Korb oder Rucksack zum Einkaufen dabeihaben. Sie verzichten damit nicht nur auf Wegwerftüten, sondern sparen auch Geld. Stephan Braun hat ausgerechnet, dass dadurch im Jahr 14 Euro im Portemonnaie bleiben.

Rhein-Main: Hier liegt der Müll am Straßenrand Zur Fotostrecke

Neben Tee & mehr und dem Kaufhaus schließen sich in einem ersten Schritt in Langen folgende Einzelhändler der freiwilligen Vereinbarung an: Welt der Weine, Der Buchladen, Spielzeugträume, litera, Musik Luley, Braun’sche Apotheke, Brittas Schmiede, Taschenlädchen und Villa Kunterbunt. „Sie sind der festen Überzeugung, damit einen wichtigen Beitrag zum Ressourcen- und Umweltschutz zu leisten. Zudem wurden sie in zahlreichen Gesprächen mit ihren Kunden darin bestärkt, aktiv zu werden“, berichtet Keim.

Die genannten Geschäfte werden von morgen an keine kostenlosen Tüten mehr anbieten. Dies sei als wichtiger Anreiz gerade zur Vermeidung von Plastikmüll zu verstehen. „Tüten“, sagt Keim, „sind hochwertige Serviceprodukte. Ihnen einen Wert beizumessen, ist das Ziel der Bezahlpflicht. Wir möchten die Verbraucher sensibilisieren, dass jede benutzte Tüte Ressourcen kostet und dementsprechend werthaltig ist.“ Die Initiative Citymarketing hat zu dem Thema eigens eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese will auch bei den weiteren Einzelhändlern in der Stadt dafür werben, sich der Tüten-Bezahlpflicht anzuschließen und so im Sinne des Umweltschutzes zu handeln. (ble)

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa