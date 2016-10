Ein Jahrzehnt Warterei auf Scheidung - eine Ausnahme?

„Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit“

Langen - „Allein gegen Justitias lahme Windmühlen“, so lautete in der Wochenendausgabe die Schlagzeile zum Artikel über einen Verhandlungsmarathon vor dem Langener Amtsgericht. Von Holger Borchard

Im Mittelpunkt: Eine Rödermärkerin, die seit 2008 vergeblich auf Abschluss ihres Scheidungsverfahrens wartet. Fast zehn Jahre vor Gericht – Ausnahmefall oder Regel? Hierzu und zu grundsätzlichen Fragen des Familien- und Scheidungsrechts nimmt Richter Volker Horn, Direktor des Langener Amtsgerichts, Stellung.

Herr Horn, die Schilderung der Dame aus Rödermark ist Wasser auf die Mühlen all derer, die deutschen Gerichten längst jegliche Bodenhaftung und Realitätsbezug absprechen. Von daher: Ist ein Prozess über zehn Jahre die Ausnahme oder tatsächlich der Regelfall?

Es ist die Ausnahme, wenn ein Prozess in erster Instanz über zehn Jahre läuft – selbst in Familienverfahren. Familienverfahren sind zwar oftmals langwieriger als beispielsweise Zivilverfahren. Allerdings ist eine Gesamtdauer von zehn Jahren auch bei Familienverfahren ungewöhnlich.

Aber was lässt sich tun, wenn absehbar ist, dass Personen ohne zügiges Urteil zum Beispiel ihre Wohnung verlieren oder gar fürchten müssen, bei Hartz IV zu landen?

Für diese Fälle gibt es sogenannte Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, die vorrangig und eilig behandelt werden.

Was lässt sich zum angesprochenen Fall aufhellend beitragen?

Im vorliegenden Verfahren kam es zu mehreren personellen Wechseln in der Person des bearbeitenden Richters. Diese waren bedingt durch Ruhestand, eine Schwangerschaft und die erfolgte Installierung einer weiteren Familienrichterin beim Amtsgericht Langen. Dies hat verfahrensverlängernd gewirkt, da ein neuer Richter, der sich in solch umfangreiche Verfahren einarbeiten muss, dazu einfach Zeit benötigt.

Lässt sich denn aus Ihrer Sicht sagen, wann diese Hammersbald-Geschichte nun tatsächlich mal ein Ende haben wird?

Leider nicht. Ich kann keinen genauen Termin für ein Ende des Verfahrens benennen, weil die Verfahrensführung dem bearbeitenden Richter obliegt, der das in richterlicher Unabhängigkeit erledigt. Daher ist es auch dem Behördenleiter nicht möglich, Prognosen über die weitere Dauer des Verfahrens anzustellen. Zum aktuellen Fall sagen kann ich nur, dass das konkrete Verfahren mittlerweile im Hinblick auf die Scheidung rechtskräftig abgeschlossen ist. Lediglich das Verfahren des Unterhalts und das Güterrechtsverfahren laufen noch.

Diverse Verfahrensstränge, Unterhalt, Zugewinn, Güterrecht – da wird’s dem Laien schon wieder schwindelig. Können Sie in einfachen Worten erklären, was gerade Familienangelegenheiten so verworren und langwierig macht?

Lesen Sie dazu auch: Scheidung zieht sich seit mehr als neun Jahren hin Oha, einfach wird das nicht. Längerfristige Auseinandersetzungen kommen in Familienangelegenheiten sicherlich immer wieder vor. Man muss da aber schon genau auf die Art der Rechtsstreitigkeit achten. Je emotionaler es zwischen den Parteien hergeht, desto ausgeprägter ist ihr Hang, um jede Einzelheit zu streiten. Wenn dann noch bedeutende Vermögenswerte vorhanden sind – auch dies trifft für den geschilderten Fall zu – wird jede sich bietende Möglichkeit genutzt, die andere Seite zu belasten. Sei es, dass der zum Unterhalt Verpflichtete dem Ehepartner Vermögens- und Einkommenswerte vorenthält, sei es, dass der Unterhaltsberechtigte jegliche Angabe des Ehepartners zu dessen Einkommens- und Vermögensverhältnissen anzweifelt.

Aber dafür gibt es doch Regeln und den Richter. Wo setzt der denn den Hebel an?

Es ist die Pflicht des Gerichts, all das eben Angesprochene aufzuklären – auch mit Hilfe von Gutachten. Grundsätzlich gilt: Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit. Und wenn diverse Positionen im Streit stehen, müssen dann auch teilweise mehrere Gutachten eingeholt werden. Das zieht den Prozess unter Umständen erheblich in die Länge – von der durch die Beteiligten gewollten Überprüfung mancher Entscheidungen des Gerichts in der zweiten Instanz gar nicht zu sprechen.

Muss der im Prozess stehende Laie sich alleine zusammensingen, wie die Dinge laufen beziehungsweise nicht laufen? Oder nimmt man ihn da zumindest etwas an die Hand?

Dafür hast du in der Regel als Beteiligter deinen Anwalt. In den Verfahren, von denen wir sprechen, gehe ich davon aus, dass die Anwälte den Mandanten ihr Vorgehen und das des Richters erklären.

Mal ran an einen ganz wesentlichen Paragrafen: § 155 FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) ist ja wohl eines der großen Verzögerungs-Übel...

Dieser Paragraf bestimmt, dass Kindschaftssachen stets vorrangig zu behandeln sind – auch wenn das bedeutet, dass ein bereits in einer Unterhaltssache anberaumter Termin verschoben werden muss, eventuell sogar mehrfach. Und gerade erst ist er noch stringenter gefasst worden.

Will heißen...?

Durch Gesetz vom 11. Oktober 2016 ist der 155er noch verstärkt worden. Der Grundsatz des Beschleunigungsgebots für Kindschaftssachen wurde um eine sogenannte Beschleunigungsrüge ergänzt. Wenn ein Familiengericht nach Ansicht eines Beteiligten in einem Kindschaftsverfahren das Beschleunigungsgebot für Kindschaftssachen verletzt – weil es beispielsweise einen Termin in einem lange bereits anhängigen Güterrechts- oder Unterhalts-Verfahren nicht zugunsten der Kindschaftssache aufhebt –, dann kann diese Rüge erhoben werden. Sollte das Gericht sich dann trotzdem weigern, die Kindschaftssache vorrangig zu bearbeiten, kann das Oberlandesgericht das Gericht entsprechend anweisen.

Au weia, das klingt ja so, als könnten wir dieses Gespräch zum 15-jährigen „Jubiläum“ des Ausgangsprozesses wiederholen. Im Ernst: Welchen Spielraum hat ein Richter überhaupt noch angesichts der Gesetzeslage?

Die Terminierung obliegt den Richtern, aber die Vorrangsregelung lässt den Spielraum in der Tat erheblich schrumpfen. Dass der Vorrang der Kindschaftssachen wieder aufgehoben wird, ist politisch nicht gewollt und hat seinen Grund: In Kindschaftssachen geht es um das Wohl der Kinder, das höher zu bewerten ist als die Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen getrennt lebenden Ehegatten.