Keßlerplatz: Umgestaltung vom Tisch

Kommunalpolitiker wollen Fördermittel des Landes lieber in der Bahnstraße einsetzen

+ © Archiv: Strohfeldt © Archiv: Strohfeldt

Langen - Die Umgestaltung des Keßlerplatzes ist vom Tisch. Aus finanziellen Gründen wollen die Kommunalpolitiker die vom Magistrat vorgeschlagene Maßnahme nicht umsetzen. Von Markus Schaible

Um nicht sämtliche noch verbliebenen Fördermittel aus dem Förderprogramm Stadtumbau zu verlieren, soll nun eine Neugestaltung des nördlichen Fußgängerwegs der unteren Bahnstraße ins Auge gefasst werden. Schätzungsweise 350.000 Euro hätte die Stadt für das neue Gesicht des Keßlerplatzes (Kreuzungsbereich Bahn- und Friedrichstraße) bezahlen müssen, vom Land Hessen wären etwa 600.000 Euro geflossen. Argument des Magistrats für die Maßnahme: Der Platz ist das Bindeglied zwischen der Bahnstraße und dem neuen Quartierszentrum, das an der Liebigstraße entstehen soll.

Bereits in der ersten Beratung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Verkehr Mitte September waren die Pläne nicht uneingeschränkt auf Zustimmung gestoßen. Ein Kompromiss sah vor, auf Baumaßnahmen in der Friedrichstraße zu verzichten und lieber mehr in der Bahnstraße zu machen, wo das Geld sinnvoller eingesetzt werden könne. Direkt vor der Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung aber hatte die SPD erklärt, komplett gegen das Projekt zu stimmen, weshalb das Thema noch einmal in den Ausschuss zurückverwiesen wurde.

Dort blieb Rainer Bicknase bei der Ablehnung der Sozialdemokraten: „Angesichts der finanziellen Lage der Stadt ist es schwer zu vermitteln, dass wir dafür Geld ausgeben.“ Heinz-Georg Sehring (FWG-NEV) ergänzte: „Die Bürger würden das nicht verstehen.“ Bei der CDU stoßen die Pläne eigentlich auf Zustimmung, sie würde sich aber eine breite Mehrheit wünschen. „Ansonsten befürchten wir eine Diskussion, die man nicht gewinnen kann“, so Fraktionsvorsitzender Jörg Nörtemann: „Kann man dafür Geld ausgeben und gleichzeitig die Grundsteuer erhöhen und eine Straßenbeitragssatzung einführen?“

Kennen Sie die Wahrzeichen und ihre Städte? Zur Fotostrecke

„Wenn wir später doch die Notwendigkeit für eine Umgestaltung sehen, kostet der Platz dreimal so viel“, warf Erster Stadtrat Stefan Löbig ein. Er warnte außerdem davor, die Zuschüsse verfallen zu lassen, da dies eine negative Wirkung auf die Berücksichtigung bei zukünftigen Förderprogrammen haben könne. Eine Möglichkeit, zumindest einen Teil des Geldes abzurufen, könne eine Umgestaltung des Fußgängerwegs in der unteren Bahnstraße zwischen Friedrichstraße und Kino sein – nach dem Vorbild wie vor dem Kaufhaus Braun und dem Tedi-Markt. Dafür seien weniger städtische Mittel erforderlich, zumal eine Beteiligung der Anlieger zur Disposition stehe.

Dies stieß letztlich auf allgemeine Zustimmung. Dr. Andreas Keppeler (CDU) erklärte: „Das Einkaufszentrum an der Liebigstraße bedeutet fast eine Verdoppelung der Verkaufsfläche in der Innenstadt. Wir können es nicht verantworten, den Geschäftsleuten in der Bahnstraße durch eine Ablehnung einen Wettbewerbsnachteil zuzumuten.“ Bis zur Stadtverordnetenversammlung am 1. Dezember soll die Verwaltung nun eine Vorlage erarbeiten, die den Fokus auf die Bahnstraße legt.