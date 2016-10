Langen 2020: „Eine Stadt mit großem Potenzial“

Verwaltung, Chancen und Anforderungen der Zukunft

Langen - „Langen 2020“ wird in großen Buchstaben auf die Leinwand projiziert. In den Vorträgen bei der Bürgerinfoveranstaltung zur Stadtentwicklung geht es sogar noch weiter in die Zukunft – teils mit sehr konkreten Maßnahmen, teils relativ abstrakt. Von Markus Schaible

Mehr als 150 Langener interessiert das, und die meisten bleiben fast drei Stunden „bei der Stange“. „Es geht um viel mehr als nur um Stadtplanung“, sagt Bürgermeister Frieder Gebhardt in seiner Einführung. Natur und Umwelt, der Wandel im Handel, Freizeit, demografische Entwicklung sind nur einige Stichworte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn die Zukunft der Stadt geplant wird, die seit dem Zweiten Weltkrieg beständig wuchs und weiter wächst. „1800 hatte Langen 1500 Einwohner, 1900 waren es 5600“, blickt Gebhardt zurück. „1941 wurde dann die 10.000er Marke geknackt – das hat Egelsbach vor zwei Jahren geschafft.“ 1957 wurde das Landesflüchtlingslager eröffnet – Tausende kamen und blieben. Heute wird davon ausgegangen, dass jeder fünfte Langener seine Wurzeln irgendwie im einstigen Übergangswohnheim hat. „Wir sind inzwischen ein Mittelzentrum mit teilweisen Funktionen eines Oberzentrums“, so der Bürgermeister. Und eine Stadt mit großen finanziellen Problemen. Dem werde mit einem strikten Sparkurs, Mehreinnahmen durch Steuer- und Gebührenerhöhungen, aber vor allem auch durch Wachstum begegnet.

Wie die Wachstumsprojekte vom Technologiepark bis zum Wohngebiet Liebigstraße aussehen, erläutert Simon Valerius, Chef der Stadtplanung. Er ist sich sicher, dass Langen aufgrund seiner Lage und auch wegen der Kompaktheit des Stadtgebiets „ein unglaubliches Zukunftspotenzial hat“. Teilweise beginne sich das gerade erst zu entwickeln – „aus einer schwierigen Situation heraus“, aber das sei ja oft eine dafür besonders gute Zeit.

Im Gegensatz zu früher, als sich Städte nach außen ausdehnten, sei das Credo heute: „Wachsen, aber keine Fläche verbrauchen“, so Wolfgang Hayer vom Fachdienst Stadtentwicklung. Dichte und Kompaktheit in der Innenstadt werden deshalb noch zunehmen, „denn es gibt noch Lücken“. Gleichzeitig seien Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen (also alles, was Geld kostet) für eine wachsende Stadt enorm wichtig. Genauso wie angesichts des demografischen Wandels die soziale Infrastruktur, so der zuständige Fachbereichsleiter Constantin Strelow Castillo. Dabei solle der Wirtschaftsslogan „In Langen schnell am Ziel“ auch in die Sozialräume hineingetragen werden; Stichwort: kurze Wege zu den Angeboten.

Für die mehr als 90-minütigen Ausführungen gibt es reichlich Beifall – der anschließende Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung wird dann aber mehr für Unmutsäußerungen über laufende Projekte (Magnet in der Bahnstraße; Quartierszentrum Liebigstraße, dabei speziell das geplante Parkhaus; Überarbeitung des Bebauungsplans in Oberlinden mit aktueller Veränderungssperre) genutzt. Aber auch generelle Fragen gibt es, etwa zum Verkehr in der wachsenden Stadt (Valerius: „Es geht nicht so sehr um die Quantität, sondern um die Qualität und ein effektives Gesamtsystem“) oder um Elektromobilität. Deutlich wird: Langens Planer haben das alles mit auf dem Schirm.

