Gebühren für Kitas sollen steigen

Sparkurs in Langen

Langen - Die Kinderbetreuung ist für Bürgermeister Frieder Gebhardt zwar „die beste Investition in die Zukunft“, mit einer Unterdeckung von derzeit 13,6 Millionen Euro im Jahr aber wahrhaftig kein Pappenstiel.

Nirgendwo im städtischen Etat sei der Zuschussbedarf größer, vor allem auch, weil das Land Hessen nur einen vergleichbar geringen Beitrag von 17 Prozent leiste. Andere Bundesländer zahlen für die von ihnen bestellte Aufgabe deutlich mehr: Bayern zum Beispiel 47 Prozent der Kosten, Baden-Württemberg sogar 59 Prozent.

Der Magistrat will nun eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag geben, um auszuloten, wie der städtische Zuschussbedarf verringert werden kann. Außerdem sollen die Gebühren für die Kitas 2018 und 2019 um jeweils fünf Prozent steigen.

Wie Gebhardt erklärt, wird das Betreuungsangebot in Langen kontinuierlich verbessert. „Wir erweitern bestehende Kindertagesstätten und bauen neue wie aktuell im Belzborn. Wir fördern freie Träger wie jetzt zusätzlich den Verein nanus, der in Kürze im Neurott eine Kita eröffnen wird, oder die Arbeiterwohlfahrt, die am DRK Senioren-Zentrum an der Frankfurter Straße eine Einrichtung schafft, und wir unterstützen die Fördervereine an Schulen, wo immer mehr Hortplätze entstehen“, bilanziert der Langener Verwaltungschef. (ble)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa