KBL-Winterdienst sieht sich gewappnet

Sicherheit hat Priorität

Schnee ist ja eigentlich eine schöne Sache, aber nicht unbedingt auf den Straßen. Zum Glück hatten Bilder wie dieses in den vergangenen Jahren in Langen Seltenheitswert. Doch wenn es wieder so viel schneit, sehen sich die Kommunalen Betriebe gut vorbereitet.

Langen - Schnee und Eis auf Straßen und Gehwegen hat keiner gern – doch das Wetter können wir nicht beeinflussen. Insofern ist es gut zu wissen: Die Kommunalen Betriebe (KBL) sehen sich bestens vorbereitet, um bei Schnee und Eis die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Ein Wintereinbruch kann ihn nicht überraschen: Peter Müller, Leiter des KBL-Winterdienstes, berichtet von gefüllten Streusalzlagern und betriebsbereiten Räumfahrzeugen. Müller verfügt über ein eingespieltes Team mit 22 Mann, das bei Bedarf auch mitten in der Nacht ausrückt. Tagsüber kann die Winterdiensttruppe um weitere Beschäftigte aufgestockt werden. Da das Personalkontingent aber begrenzt ist, kümmert sich ein privater Dienstleister ums Wirtschaftszentrum Neurott.

Zum Streuen und Räumen stehen vier Großfahrzeuge bereit. Traktoren übernehmen Radwege. Fußgängerüberwege, Bushaltestellen und die Bahnunterführungen müssen von Hand gestreut werden. Priorität haben Südliche Ringstraße, Bahnstraße oder Fahrgasse, über die der meiste Verkehr rollt. Gleich danach kümmert sich der Winterdienst um die Gefällstrecken auf dem Steinberg und ist rund ums Rathaus und auf den Busschleifen tätig. Auf Nebenstraßen kann der Service allerdings nur nachrangig bei extremer Glätte ausgedehnt werden. „Der Zeit- und Kostenaufwand wäre ansonsten einfach zu hoch“, erklärt Müller.

Zum Streuen verwenden die KBL sogenanntes Feuchtsalz. Es gilt als umweltfreundlich, wirtschaftlich und effektiv: Direkt vor dem Auswerfen aus dem Räumfahrzeug wird herkömmliches Streusalz mit einer Magnesiumchlorid-Lösung befeuchtet. Sie soll verhindern, dass trockenes Salz durch Windböen oder fahrende Autos in den Straßengraben geweht wird. Das senkt laut Müller nicht nur deutlich den Verbrauch, sondern schont auch die Vegetation der Seitenstreifen. Bis minus 15 Grad taut Feuchtsalz Eis und Schnee problemlos auf. Wenn es noch kälter wird, bewahrt nur noch Splitt vor einer Rutschpartie.

Mit 200 Tonnen Streusalz sehen sich die Kommunalen Betriebe gut ausgestattet. Das Lager an der Einfahrt zum Bau- und Wertstoffhof an der Liebigstraße ist noch vom vergangenen Winter gefüllt, der relativ mild war und vergleichsweise wenig Einsätze nötig machte. Zudem kann der Winterdienst auf 50 Tonnen in dem Streusalzlager, das mehrere Kommunen in Wiesbaden eingerichtet haben, zurückgreifen.

Städte und Gemeinden sind laut Gesetz nur für verkehrswichtige und gefährliche Straßen wie zum Beispiel Gefällstrecken zuständig. Fußgängerwege müssen durch die Anlieger durchgängig von 7 bis 20 Uhr schnee- und eisfrei gehalten werden. Abstumpfende Mittel wie Sand und Splitt gibt’s kostenlos auf dem Bauhof. Splittkästen stehen zudem an mehreren Stellen im Stadtgebiet. Nach den Worten von KBL-Betriebsleiter Manfred Pusdrowski „leisten wir in Langen im Sinne einer sicheren Mobilität häufig mehr als das gesetzlich vorgeschriebene Maß. Bei starken und anhaltenden Schneefällen bitten wir jedoch um Verständnis, dass wir uns auf die wichtigsten Straßen konzentrieren müssen.“ (ble)