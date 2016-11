„Daumenschrauben der Landesregierung“

SPD zur Straßenbeitragssatzung

Langen - Eine Straßenbeitragssatzung will eigentlich keiner – und so hat sich der Haupt- und Finanzausschuss kürzlich wieder dagegen ausgesprochen.

Die SPD-Fraktion sieht dadurch aber die Handlungsfähigkeit der Stadt in Gefahr – und appelliert an die Verantwortung der anderen Fraktionen. In einer Presseerklärung fordern die Genossen „insbesondere die CDU, aber auch alle anderen Zauderer von FWG bis UWFB und FDP, auf, bei der Straßenbeitragssatzung endlich Farbe zu bekennen“. Denn, so SPD-Fraktionsvorsitzende Margrit Jansen: „Diese Daumenschraube stammt von der CDU-geführten Landesregierung und von niemandem sonst. “ Die habe jetzt nochmals nachdrücklich und unmissverständlich mitgeteilt: „Die Haushalte defizitärer Städte und Gemeinden, die keine Straßenbeiträge erheben, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Sie werden deshalb unverzüglich mit der Aufforderung zurückgegeben, Straßenbeitragssatzungen zu erlassen und zu vollziehen.“

„Auch wir würden lieber heute als morgen Nein zur Straßenbeitragssatzung sagen. Denn die SPD ist der Ansicht, Sparmaßnahmen, Gebührenerhöhungen und Grundsteuererhöhungen belasten uns in Langen schon genug und so ein arbeits- und personalintensives Bürokratiemonster brauchen wir nicht auch noch. Aber wenn wir eine Straßenbeitragssatzung jetzt nicht endlich auf den Weg bringen, dann gefährdet das die Genehmigung für unseren Haushalt 2017“, erläutert Jansen.

Nach sechs Lesungen, monatelangen intensiven Beratungen, dem Heranziehen externer Rechtsberatung, der Durchführung einer Bürgerinformationsversammlung und schlussendlich der Beantwortung aller offenen Fragen sei vor diesem Hintergrund nun endlich eine Entscheidung erforderlich. Dabei sei aber keinesfalls hinnehmbar, „dass es sich die CDU wieder bequem machen und sich wegducken will,“ so die SPD-Fraktionsvorsitzende weiter. „Schließlich ist es die CDU-geführte Landesregierung, die hartleibig die Einführung dieser Zusatzbelastung von uns, den Kommunalpolitikern, fordert. Da verbietet es sich schon von selbst, rumzulaufen und zu tönen, der Bürgermeister, die Verwaltung oder eine andere Partei, nur die eigene nicht, seien schuld daran.“

Zwar zeichne sich für den Haushalt 2017 nun endlich wieder eine ganz breite Mehrheit ab. Die hohe Hürde Haushaltsgenehmigung gelte es aber auch dann wieder zu nehmen. Die SPD habe sich dieser unbequemen Aufgabe auch in den vergangenen schweren Jahren nicht entzogen. Jetzt sei die stärkste Fraktion, die CDU, gefordert, für die nötigen Mehrheiten zu sorgen.

„Dazu gehört leider auch diesmal wieder das unbequeme Krötenschlucken.“ Da helfe kein Verstecken spielen und auch kein Schönreden. Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) gelte für alle. Das habe der Magistrat im Rahmen der Etatberatungen noch einmal eindringlich erläutert. Wer sich darüber hinweg setze, habe die Folgen zu tragen.

„Wenn wir in der Stadtverordnetenversammlung am 1. Dezember nicht zusammenkommen, dann landet das ausgefeilte Werk Haushalt 2017 postwendend zum Nachbearbeiten wieder auf unserem Tisch. Bis zur Genehmigung gilt dann die vorläufige Haushaltsführung – mit allen Auflagen und Konsequenzen. Für jeden nachzulesen in Paragraf 99 der HGO“, so Jansen. „Wir wissen, was das bedeutet, insbesondere für alle sogenannten freiwilligen Leistungen und damit vor allem für unsere Vereine und Initiativen.“

Um Schaden abzuwenden, mache die SPD nochmals unmissverständlich deutlich: „Von uns gibt es eine positive Abstimmung zu der mit Recht unbeliebten Straßenbeitragssatzung nur dann, wenn eine ganz breite Mehrheit im Stadtparlament zustimmt und wenn die von uns geforderte Deckelung der Belastung für die Bürger festgeschrieben wird.“ (ble)

