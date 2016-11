Leib und Seele etwas Gutes tun

Geschenke kaufen, Leute treffen, essen und trinken: Langener Weihnachtsmarkt lockt viele Besucher an

+ Der weihnachtlich geschmückte Vierröhrenbrunnen ist ein Hingucker für die vielen Besucher, die den Weg in die Altstadt gefunden haben. J Fotos: Strohfeldt

Langen - Schöner Start in die Adventszeit: Der Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche lockt am Auftaktwochenende viele Besucher an, die an den 43 Ständen für Umsatz sorgen. Ob Groß oder Klein, für jeden ist etwas geboten. Von Markus Schaible

Schon am Freitagabend sind in den Straßen und Gassen der Altstadt viele Leute unterwegs. Pärchen, Familien, kleine Grüppchen – alle haben ein Ziel: Langens schönsten Platz, den Wilhelm-Leuschner-Platz rund um den Vierröhrenbrunnen. Zum mittlerweile 35. Mal findet vor und neben der Stadtkirche der Weihnachtsmarkt statt; ein Markt, den vor allem eines auszeichnet: Er ist familiär und heimelig. Dazu trägt unter anderem bei, dass etliche Langener Vereine und Initiativen zu den Standbetreibern gehören.

Geschenke kaufen und dabei Gutes tun, das ist unter anderem bei den Langener Powerfrauen möglich: Mützen, Stofftiere, Socken, Einkaufsnetze oder Dekoartikel haben sie in Handarbeit hergestellt; nun verkaufen sie die Stücke für einen guten Zweck, nämlich für die Bärenherz Stiftung, die in Wiesbaden ein Hospiz für schwer kranke Kinder betreibt.

Gleich nebenan lockt der Adventskalender der Langener Karneval Gesellschaft (LKG) vor allem die Jüngsten an, verbirgt sich doch hinter jedem der Türchen etwas zum Spielen. Sie kommen zudem am Kinderkarussell auf ihre Kosten oder können am Mittelalterstand einer Egelsbacher Gruppe Stockbrot über dem offenen Feuer rösten. Gegen den Durst gibt es für sie Knappentrunk, während sich die Erwachsenen eher mit Drachenblut (Met) bei Laune halten und einen Ritterspieß verputzen.

Das Angebot an Speisen und Getränken bietet für jeden Geschmack etwas. Ob Maronen, bretonische Galettes (herzhafte Crêpes aus Buchweizenmehl) oder Bratwurst – hungrig muss keiner den Heimweg antreten. Und gut gesättigt stellt sich dann nur noch die Frage: Glühwein rot oder weiß oder doch lieber eine Feuerzangenbowle?

Relativ eng ist es immer im Kirchhof, wo die Besucher weich auf Tannenreisig stehen oder auf Strohballen sitzen. Guten Anklang findet dabei die lebendige Krippe, mit der Langener Kirchengemeinden dem Nachwuchs nahebringen, warum wir Weihnachten feiern. Und ein paar Meter weiter strahlen schon am Samstagabend die Marktorganisatoren Eveline und Rainer Schüller sowie Vorsitzender Walter Metzger vom veranstaltenden Verkehrs- und Verschönerungsverein um die Wette: „Wetter gut, Besuch gut, alles gut!“

‘ Auch am zweiten Adventswochenende lädt der Weihnachtsmarkt zum Besuch ein: Am Freitag von 17 bis 21, Samstag von 15 bis 21 und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.