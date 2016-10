Zwei Leichtverletzte bei Kollision auf A661

Auf nasser Fahrbahn in Gegenverkehr gerutscht

Langen - Eine Frau will heute Nachmittag auf der A661 in Richtung Offenbach nach Langen abfahren, doch ihr Wagen gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem weißen Kastenwagen. Beide Fahrer werden leicht verletzt, an ihren Autos entsteht Totalschaden.

Die 33-jährige Lenkerin war heute Nachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem schwarzen Ford Kombi auf der A661 in Richtung Offenbach unterwegs. Laut der Autobahnpolizei Langenselbold wollte die Frau in Höhe der Anschlussstelle Langen abfahren, doch in der Kurve geriet sie laut Autobahnpolizei wegen der nassen Fahrbahn in den Gegenverkehr. Der Wagen der Rodgauerin kollidierte mit dem weißen Opel-Kastenwagen eines 50-jährigen Schwalbachers.

Die 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Prellungen und einen Schock, der 50-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Wagen entstand Totalschaden, die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro. Die Feuerwehr Langen sicherte die Unfallstelle ab. Um 16.22 war ihr Einsatz beendet. (jrd)

