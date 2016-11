Neufassung der Stellplatzsatzung stößt auf Widerstände

Erleichterung oder Bestrafung?

Langen - „Die derzeit geltende Stellplatzsatzung behindert die Entwicklung der Innenstadt“ – vor diesem Hintergrund hat der Magistrat eine Überarbeitung vorgelegt. Von Markus Schaible

Diese sieht unter anderem vor, dass vor allem im Gebiet der dichter bebauten Innenstadt weniger Stellplätze nachzuweisen sind und dadurch auch eine finanzielle Ablösung günstiger wird. Doch damit tut sich die Politik in Teilen sehr schwer. Wer neu baut, muss Stellplätze für Autos und Fahrräder nachweisen, ebenso wie der, der eine Nutzungsänderung beantragt. Kann er die Parkplätze (beispielsweise in der dicht bebauten Innenstadt) nicht schaffen, gibt es die Möglichkeit, sie auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages abzulösen. In Langen werden dafür derzeit in Wohngebieten 9 200 Euro, in Misch- und Kerngebieten 7 700 und in Gewerbegebieten 6 100 Euro fällig.

Die derzeitige Vorgabe sei ein Hemmschuh speziell für die Entwicklung bei Handel und Gastronomie, argumentieren Verwaltung und Magistrat. Wo zu wenige Parkplätze vorhanden seien und keine neuen geschaffen werden können, würden unter Umständen hohe Summen fällig, die Neuansiedlungen verhindern – und somit den Leerstand in der Innenstadt fördern. Gezeigt habe sich das unter anderem bei der Suche nach einer Nachfolgenutzung im ehemaligen Kaufhaus Hill. Der Satzungsentwurf sieht deshalb eine Reduzierung der erforderlichen Stellplätze vor – wodurch im Problemfall auch weniger abgelöst werden müssten, die zu zahlende Summe also geringer wäre. Doch das ist politisch umstritten, eine Einigung derzeit nicht in Sicht. Bereits zum zweiten Mal befasste sich der Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr mit der Thematik. Ohne Ergebnis – es wird eine dritte Lesung geben.

„Die Ablösesumme ist ein wichtiges Argument, um die Leute zu überzeugen, auf dem eigenen Grundstück Parkplätze zu schaffen“, begründete Dr. Andreas Keppeler die Skepsis der CDU. Für Joost Reinke (Linke) ist dies plausibel: „Wir wollen Parkplätze in der Innenstadt und kein Geld. Die Schmerzgrenze darf nicht zu niedrig sein.“ Heinz-Georg Sehring (FWG-NEV) stieß ins gleiche Horn, forderte gar noch eine neue Gebühr für die Ablösung von fehlenden Fahrradparkplätzen.

Rolf Diefenthäler (FDP) dagegen betonte: „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen in der Alt- und der Innenstadt diese Erleichterung.“ „Wir wollen ja gar nicht, dass die Leute sich freikaufen, aber wir wollen verhindern, dass Nutzungsänderungen an fehlenden Stellplätzen oder dem Geld scheitern“, begründete Erster Stadtrat Stefan Löbig (Grüne). Und Simon Valerius, Leiter des Fachdienstes Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung, erklärte: „Jeder Antrag auf Ablösung ist einzeln von uns zu prüfen und kann gegebenenfalls abgelehnt werden. Das Ziel soll ja sein, eine Ablösung zu vermeiden und Parkplätze auf dem Grundstück zu schaffen oder Alternativen zu suchen.“ Allerdings müssten die zu zahlenden Summen zumutbar sein. Der Satzungsentwurf sieht eine Summe von generell 7 700 Euro vor.

Die CDU aber hält ganz andere Summen für zumutbar: Fraktionsvorsitzender Jörg Nörtemann brachte 9500 Euro im Kerngebiet der Stadt, außerhalb 15 000 Euro ins Spiel – oder eine generelle Erhöhung auf 12 500 Euro. Zudem solle bei einer Ablösung von mehr als drei Plätzen eine Zustimmung von Magistrat und Stadtparlament erforderlich sein. Diese und weitere Änderungswünsche will die CDU nun bis zur nächsten Beratung im kommenden Jahr schriftlich fixieren.

