Postbank verkürzt Öffnungszeiten

Langen - Die Postbank reduziert in ihrer Filiale in der Bahnstraße die Öffnungszeiten. Damit haben Kunden pro Woche fünf Stunden weniger Zeit, um Geldgeschäfte zu tätigen, aber auch, um Pakete oder Einschreiben aufzugeben oder abzuholen, Briefmarken zu kaufen oder andere Leistungen von Post und DHL in Anspruch zu nehmen. Von Markus Schaible

Wer das Gebäude in der Bahnstraße 26 aufsucht, geht gemeinhin „zur Post“, auch wenn das schon seit einiger Zeit nicht mehr korrekt ist. Denn aus der Filiale der Deutschen Post ist eine der Postbank geworden, die allerdings nach wie vor sämtliche Leistungen rund um Brief und Paket anbietet. Und in der es häufig Warteschlangen gibt. Diese dürfen sich nun noch verlängern. Denn ab Montag 12. Dezember, werden die Öffnungszeiten „angepasst“. So zumindest ist es den Aushängen an Eingangs- und Zwischentür zu entnehmen, die das seit einigen Tagen verkünden. Anpassen bedeutet in diesem Fall: Sie werden eingeschränkt. Montags bis freitags war bisher von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet – künftig werden Kunden nur noch von 9 bis 18 Uhr bedient. Samstags bleibt es bei 9 bis 13 Uhr.

Die offizielle Begründung dazu liefert auf Anfrage Ralf Palm von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank-Zentrale in Bonn: „Leider war die personelle Situation in unserer Filiale in Langen in den vergangenen Monaten sehr angespannt. Unsere Personalplanung versucht mit allen Möglichkeiten, Engpässe aufzufangen. Hinzu kommt in Langen die Anpassung der Öffnungszeiten aufgrund einer in diesem Jahr vorgenommenen Bedarfsanalyse. Die jetzt vom Betriebsrat genehmigte Änderung der Öffnungszeiten können wir zum 12. Dezember umsetzen. So können wir unvorhergesehene spontane Schließungen in der Regel vermeiden und unsere Kunden können sich auf geregelte Öffnungszeiten einstellen.“

Längere Wartezeiten seien derzeit nicht zu vermeiden, da die Kunden aktuell ihre Weihnachtspost und vor allem Pakete und Päckchen auf den Weg bringen. Palm weiter: „Damit sich die Wartezeiten in Grenzen halten, sind in unseren Finanzcentern zusätzlich auch befristet eingestellte Mitarbeiter im Einsatz. Hinzu kommen Mitarbeiter aus der Konzernzentrale und aus Verwaltungs-/Bearbeitungseinheiten des Postbank-Konzerns, die aktuell in den Filialen aushelfen. Auch arbeiten unsere Auszubildenden verstärkt in den Filialen als Weihnachtshelfer.“ Und die Personalplaner hätten auch berücksichtigt, dass in den Vorweihnachtswochen deutlich weniger Mitarbeiter Urlaub nehmen.

Bei den Postkunden dürfte die Anpassung der Öffnungszeiten nicht auf Begeisterung stoßen. Einer von ihnen, Rolf Lauer, hat sich bereits an unsere Redaktion gewandt – mit kritischen Worten und der Vermutung, dass „einzig die Interessen der Postbank im Vordergrund stehen, die durch die verkürzten Öffnungszeiten Personalkosten einspart“. Vorteile, wie vom Postbank-Sprecher hervorgehoben, kann Lauer nicht erkennen. Im Gegenteil: „Dass die Mehrheit der Berufspendler nun unter der Woche kaum mehr die Möglichkeit hat, ein Paket oder einen Einschreibebrief abzuholen, sich dann am Samstag in eine Endlosschlange einreihen darf, scheint die Postbank nicht zu interessieren. Und auch die Mehrarbeit und zusätzliche Belastung der Angestellten – denn das Post- und Paketaufkommen wird nicht weniger – spielt offenbar keine Rolle.“