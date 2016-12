Hochkarätige Zuzüge im Neurott

Neue Europazentrale im Wirtschaftszentrum

Langen - Hochkarätige Unternehmens-Zuzüge: TD Power Systems hat seine Europa-Zentrale im Wirtschaftszentrum Neurott eröffnet, die Benning-Gruppe folgt in Kürze mit einem Vertriebsbüro. Auch weitere Ansiedlungen sind so gut wie fix. Von Markus Schaible

Langen steht gewissermaßen unter Strom: Nachdem mit der SAG-Gruppe bereits seit Längerem ein weltweit bedeutendes Unternehmen, das unter anderem im Auf- und Ausbau von Stromnetzen tätig ist, im Neurott seinen Sitz hat, folgen nun zwei weitere namhafte Firmen aus dem weiten Bereich der Energieerzeugung und -speicherung. Bereits angesiedelt hat sich TD Power Systems, ein aus Indien stammender Hersteller von Generatoren. Nach sieben Jahren erfolgreicher Tätigkeit auf dem europäischen Markt mit einer starken Kundenbasis – darunter Siemens, Voith, GE Jenbacher, MAN und Alstom – eröffnete der nach eigenen Angaben weltweit am schnellsten wachsende Generatoren-Hersteller in der Paul-Ehrlich-Straße 1a (am Kreisel bei der Soccer-Halle) seine Europa-Zentrale. Möglich geworden ist das durch die Zusammenarbeit von FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region sowie den Wirtschaftsförderungen des Kreises und der Stadt.

„Es ist ein großer Erfolg für uns und die Region“, freut sich Eric Menges, Geschäftsführer der FrankfurtRheinMain GmbH. „Wir standen in direkter Konkurrenz mit weiteren möglichen Standorten in Europa. Letztlich ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten unserer Region waren die zentrale Lage, der internationale Flughafen Frankfurt und die exzellente Anbindung innerhalb Europas.“ Vom neuen Standort aus möchte TD Power Systems seinen Marktanteil in Europa weiter ausbauen. Das Unternehmen stellt Dampf-, Gas-, Wasser- und Windturbinen mit einer Produktionsleistung von einem bis 200 Megawatt her. TDPS beliefert von seiner Produktionsstätte in Indien aus Kunden in mehr als 82 Ländern in aller Welt.

Gegründet wurde TD Power Systems 1999 in Bangalore. Aktuell hat die Firma einen Umsatz von über 100 Millionen Euro weltweit und beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter. Seit 2011 ist das Unternehmen an der Börse in Mumbai gelistet. In der Raiffeisenstraße will die Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG aus Bocholt ein weiteres Vertriebsbüro eröffnen. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen zur Umwandlung von Strom in vielfältig nutzbare oder speicherbare Energie an und gilt weltweit als „Qualitätsführer“ für zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für die Telekommunikation, Industrie, Medizin- und Datentechnik. Aktuell umfasst das Fertigungsprogramm Prüf- und Messgeräte, Gleichrichter- und Wechselrichter-Systeme, USV-Anlagen, Gleichspannungswandler, Netzgeräte, Ladegeräte für Antriebsbatterien, Li-Energiespeicher und die Instandsetzung elektrischer Maschinen von bis zu 120 Tonnen.

„Das sind Branchen, die wir uns wünschen“, sagt der städtische Wirtschaftsförderer Joachim Kolbe: Energie, Nachhaltigkeit, Hightech, diese Bereiche seien zukunftssicher. Die Ansiedlungen seien jede für sich „kleinere Bausteine, die aber die richtigen Signale aussenden“ – zumal die Firmen den Standort auch weiterempfehlen. „Wir spüren: Wir haben einen guten Lauf“, freut sich Kolbe. Zumal schon demnächst ein weiteres Hightech-Unternehmen seinen Umzug aus Darmstadt nach Langen verkünden wird.

